Hunderte Ausbildungsstellen rund um Grimmen noch unbesetzt

Grimmen

752 Ausbildungsstellen waren Ende Juni im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund noch unbesetzt. Auf der anderen Seite suchten noch 367 Jugendliche eine Lehrstelle. „Auf jeden Bewerber, der jetzt noch keinen festen Vertrag unterschrieben hat, kommen so rein rechnerisch zwei offene Ausbildungsplätze“, so Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund. Die meisten der freien Stellen in Vorpommern-Rügen stammen aus dem Hotel- und Gastronomiebereich sowie dem Verkauf. Die kostenfreie Servicenummer lautet 0800 / 4 5555 00.

Von OZ