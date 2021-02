Hunderte Trauernde erweisen Grimmens Bürgermeister die letzte Ehre 

Grimmen

Die Bürger Grimmens verabschieden sich würdig von ihrem Bürgermeister. Hunderte Weggefährten und Politik-Prominenz erweisen Benno Rüster die letzte Ehre. Am Samstagnachmittag wurde er auf dem „Alten Friedhof“ der Stadt beigesetzt.

Thomas Kopsch: „Benno wusste stets, es gibt ein Leben vor dem Tod“

Er war der Bürgermeister, der Kindern an ihrem Ehrentag Nudeln spendierte! Er war der positiv Verrückte, der den Motorsport nach Grimmen holte! Er war der Mann aus dem Volk, der stets ein offenes Ohr für die Grimmener hatte und wann immer möglich für unkomplizierte Lösungen plädierte! Er war einfach „Benno“!

„Benno wusste stets, es gibt ein Leben vor dem Tod“, sagt Trauerredner Thomas Kopsch und charakterisiert mit diesen wenigen Worten die Lebensidee des verstorbenen Bürgermeisters. Anders gesagt: Genieße jeden Tag und wenn du in eine Situation kommst, in der du helfen kannst – hilf!

Ein kurzes Gespräch: Landrat Dr. Stefan Kerth(rechts) mit Almut Jaekel, Leiterin der Grimmener OZ-Lokalredaktion und Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Quelle: Raik Mielke

In seiner 20-jährigen Amtszeit hat Benno Rüster die Stadt Grimmen in besonders positivem Maße geprägt. Rüster wollte ein „Bürgermeister zum Anfassen“ sein. Er war kein typischer Verwaltungsbeamter, sondern ein Mann aus dem Volk. Und für alle Bürger, aber auch Dienstkollegen einfach nur „Benno“. „Es war sehr angenehm mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat sich stets für seine Stadt eingesetzt und war dementsprechend angesehen bei seinen Bürgerinnen und Bürgern“, sagt Dr. Stefan Kerth. Der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen ließ es sich nicht nehmen, dem Bürgermeister der Stadt die letzte Ehre zu erweisen. Zur Trauerfeier blieb er jedoch nicht. „Ich möchte in Corona-Zeiten den Angehörigen den Raum lassen“, betonte er.

Trotzdem ließen es sich Hunderte Menschen nicht nehmen, Abschied von „Benno“ zu nehmen. Auf dem gesamten Friedhof und auch davor verteilt, lauschten sie den Worten des Trauerredners, der den Verstorbenen als Mann beschrieb, der nicht immer den einfachsten, aber aus seiner Sicht für Grimmen besten Weg gehen wollte. Thomas Kopsch sprach aber auch von dem Familienmensch Rüster, der sich im Kreise seiner Liebsten am wohlsten fühlte. Die Trauerrede wurde auf dem gesamten Friedhof akustisch übertragen.

Stock-Car als Lebenswerk und die Feuerwehr im Herzen

Die Feuerwehr lag Benno Rüster besonders am Herzen. Vereint standen die Retter der Stadt am Grabe. Quelle: Raik Mielke

Als Ehefrau Elke Rüster die Urne ihres verstorbenen Mannes zu Grabe trug, standen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen Spalier. „Die Feuerwehr lag ihm besonders am Herzen“, sagte Trauerredner Kopsch. Als oberster Dienstherr war es Benno Rüster stets ein tief empfundenes Anliegen, seine Kameraden bestmöglich zu unterstützen.

Ebenso wie seine „sportliche Familie“ – die Stock-Car-Szene. Er war es, der den Motorsport zu Beginn der 1990er-Jahre in den „Hexenkessel“ holte und seither Tausenden jungen Leuten eine sinnvolle und zugleich spektakuläre Freizeitgestaltung ermöglichte. Dementsprechend viele Weggefährten aus der großen Motorsportfamilie nahmen an der Beerdigung teil.

Benno Rüster hat die Stadt in den vergangenen 20 Jahren verändert. In Grimmen etablierte er die großen Volksfeste. Zahlreiche Kunstwerke wurden auf seine Initiative aufgestellt. Die Stadt, so sagte er stets, soll eine gepflegte sein, in der sich die Bewohner, aber auch Gäste wohlfühlen. Dies alles gelang ihm.

Der Wunsch nach getaner Amtszeit sein Lebenswerk zu genießen, blieb ihm jedoch verwehrt. Sicher aber nicht der Dank für das Geleistete. Der Dank der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grimmen, seiner beruflichen Mitstreiter und seiner Freunde. „Wir pflegten stets eine sehr gute Zusammenarbeit. Benno hat für seine Stadt viele ’Kämpfe’ ausgetragen. Und ich bin stolz, dass er mein Freund war“, sagt der ehemalige Landrat Ralf Drescher.

Benno, Ruhe in Frieden!

Von Raik Mielke