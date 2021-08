Viele leuchtende Kinderaugen, stolze Eltern und aufgeregte Lehrer – so liefen die Einschulungen in Grimmen und den umliegenden Gemeinden. Die OSTSEE-ZEITUNG war im neuen Schulzentrum in Miltzow und in einer Grundschule der Trebelstadt live dabei, wie die ABC-Schützen begrüßt wurden.