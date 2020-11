„Ich habe in der Großstadt das Dorfleben vermisst“

Abtshagen

Katrin Zimmermann, sportlich und naturnah. Die 31-Jährige ist Mitglied des Sportvereins Abtshagen.

Aus der Großstadt zurück ins ländliche Dorfleben

Jeden Dienstag spielt sie Volleyball, vorab geht es noch zum Fitnesskurs und ab und zu auch gerne mal zum Tischtennis. „Sport ist so wichtig für die Gesundheit und das Mitwirken in einem Verein stärkt einfach die Gemeinschaft und schweißt zusammen“, meint sie.

Der Sport ist auch ein wichtiger Ausgleich zu ihrer beruflichen Tätigkeit als Beraterin bei der Rentenversicherung. Das Studium zum Bachelor of Arts in der Fachrichtung Rentenversicherung absolvierte sie in Reinfeld (SH), doch nach ein paar Jahren Arbeit in Hamburg zog es sie wieder zurück in die Heimat. „Ich habe meine Familie und das Dorfleben sehr vermisst. Zudem konnte ich hier eine interessante Arbeitsstelle mit neuen Aufgaben finden und wurde versetzt“, sagt sie und fügte hinzu: „Nach meiner Rückkehr habe ich vor allem durch den Sportverein und die Arbeit neue Freunde gefunden.“

Die Wittenhägerin liebt die Natur und ist zudem aktive Jägerin. Vor drei Jahren absolvierte sie das grüne Abitur.

Von Frauke Glause