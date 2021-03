Ideal für Hochzeiten: Klevenower Kapelle macht sich schick

Klevenow

Wenn es nach dem Grimmener Pastor Wolfgang Schmidt geht, sollen in der kleinen Klevenower Kapelle viele Hochzeiten gefeiert werden. „Das hier ist eine richtige kleine Hochzeitskapelle“, schwärmt er für den barocken Bau aus Mitte des 17. oder 18. Jahrhunderts. So genau ist das nicht geklärt. Aber die Größe und die Atmosphäre des historischen Baus würden geradezu zu solchen Familienfesten einladen, meint Schmidt.

Hochzeiten & Co. sind natürlich schon lange in Klevenow möglich. Gottesdienste gibt es regelmäßig einmal im Monat. Bald aber wird der Rahmen dort noch feierlicher. Denn nach dem ersten und zweiten Bauabschnitt der Kapellensanierung, bei dem die Nordseite und die Südseite umfassend überholt, die Fassade mit dem Fachwerk aufgearbeitet wurde und seitdem im historischen Schwedenrot strahlt, soll die Sanierung nun weitergehen. Es geht der Kapelle ans Innerste.

Kapelle Klevenow Die Klevenower Kapelle ist eine ehemalige Schlosskapelle, steht unter Denkmalschutz und gehört zum evangelischen Pfarramt Grimmen. Die Kapelle wurde auf einem Rest der Wallanlage der Burg Klevenow errichtet. die genaue bauzeit ist nicht geklärt. Es gibt dazu in den Kirchenarchiven mit 1650 und 1730 unterschiedliche Angaben. Das Gebäude ist ein Fachwerkbau. Im Inneren ist die Decke als bemalte Holztonne ausgeführt.. Der Kanzelaltar stammt aus der Zeit um 1735. Das Dach wurde 1997 saniert und die Sanierung von Wänden und Fußboden erfolgte 2003.[3] Wegen Qualitätsmängeln bei der Sanierung des Fachwerkholzes wurde 2015, gefördert unter anderem durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, mit einer erneuten Konservierung und Rekonstruktion von Fachwerk, Fenster und Böden begonnen.

Alle Engel bekommen ihren Himmel

In der Kapelle in Klevenow gibt es Deckenmalereien, die jetzt aufgearbeitet werden. Quelle: Almut Jaekel

Ein kleiner Teil der Decke wurde da schon einmal 2017 in Angriff genommen: Damals hat einer der fünf schwebenden Engel seinen Himmel in der barocken Ausmalung am hölzernen Tonnengewölbe zurückbekommen. Warum aber dieser Engel ohne Beine auf die Besucher der Kapelle blickt, weiß auch Wolfgang Schmidt nicht zu sagen. Möglich geworden war diese Teilsanierung durch die Friede-Springer-Stiftung und private Spenden. Die Restauration der Musterfläche kostete rund 6000 Euro.

Dass es die Klevenower Kapelle so heute überhaupt gibt, ist Albrecht von der Lancken-Wakenitz zu verdanken, erzählt Schmidt. Der ehemalige Rektor der Greifswalder Universität habe sehr viel für die Kirche in Grimmen getan, zu der Klevenow schon damals gehörte. Er war Patronatsherr der Grimmener Marienkirche und finanzierte so die kleine Klevenower Kapelle mit.

Historische Details bleiben erhalten oder müssen nachgearbeitet werden. Quelle: Almut Jaekel

Die gesamte Deckensanierung des Tonnengewölbes, die Engelsgemälde – die Engel sind in Klevenow übrigens wie so oft mit Flügeln dargestellt, wie sie in der Bibel nicht erscheinen – die Wände, das gesamte Gestühl – alles soll überarbeitet werden. Die Sanierung der Malereien soll im Mai/Juni beginnen. Schmidt: „Einige Details müssen auch ergänzt werden, sie sind einfach verschwunden.“ Auch der sehenswerte Altar werde komplett aufgearbeitet.

Nationales Denkmal

90 000 Euro sollen in diesem dritten Bauabschnitt der Kapellensanierung fließen. „Dann können wir sie in vollem Umfang nutzen“, freut sich der Pastor auf die Fertigstellung. Die Hälfte des Geldes kommt vom Bund, 20 000 Euro von der Dr.-Weißbrod-Russ-Stiftung, weitere 20 000 Euro aus dem Kirchenkreis.

„Der Rest stammt aus Eigenmitteln“, sagt Schmidt, der,wie er selbst sagt, kämpfen musste, um die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Hilfreich war dabei, dass die Kapelle als Überbleibsel aus der schwedischen Zeit Vorpommerns ein nationales Denkmal ist; nur so konnte der Bund finanziell beteiligt werden. Bisher sind übrigens insgesamt bereits 160 000 Euro bei der Sanierung verbaut worden.

Von Almut Jaekel