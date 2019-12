Vorpommern

Am 26. Dezember wäre Ernst Moritz Arndt 250 Jahre alt geworden. Der gebürtige Rüganer, der sprachgewaltige Publizist, der Dichter, der Geschichtsprofessor in Greifswald und Bonn, der Abgeordnete der Nationalversammlung in der Paulskirche beschäftigt mit seinem Werk bis heute viele Menschen.

Eine Jubiläumsausstellung im Pommerschen Landesmuseum gab es indes nicht. Schon 2018 hatte sich die Universität Greifswald nach einer fast 20 Jahre dauernden Debatte im dritten Anlauf von ihrem Patron getrennt. „Eine Entscheidung, die in weiten Teilen Vorpommerns auf Unverständnis stieß“, sagt Klaus-Michael Erben, seit eineinhalb Jahren Vorsitzender der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft.

Die Akteure der Festveranstaltung in Putbus zu einer Auseinandersetzung mit Denkanstößen Arndts, links Norbert Lammert Quelle: Uwe Driest

Arndts Geburtstag wurde dennoch auf vielfältige Art gefeiert. Es gab Festakte in der Aula der Greifswalder Hochschule und im Theater Putbus. Die Historische Kommission für Pommern widmete Arndts Wirken seine inhaltsreiche Jahrestagung 2019 mit einem anspruchsvollen Exkursionsprogramm. Der Löbnitzer Gutspark, in dem Arndt viel Zeit bei den Eltern verbrachte, heißt nun Ernst-Moritz-Arndt-Park. Das Greifswalder Studententheater führte ein modernes und gefeiertes Stück über den Autoren in Gr0ß Schoritz und Greifswald auf.

„Man hätte sich viel Zeit und Konflikte sparen können, wenn man die Themen Arndts lange vor dem Jubiläumsjahr aufgegriffen hätte“, schätzt Erben ein.

Bürgermeister Lothar Seib vor dem Ernst-Moritz-Arndt-Gedenkstein im Ernst-Moritz-Arndt-Park in Löbnitz. Quelle: Anika Wenning

Ernst Moritz Arndt gibt Denkanstöße für die Gegenwart

Er zieht eine positive Bilanz des Jubiläumsjahres. „Wir haben ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt. Es lohnt sich sehr, Arndt und seine Themen im Hier und Heute zu reflektieren“, sagt er. „Sonst hätte es der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert strikt abgelehnt, bei der Festveranstaltung in Putbus über ,Demokratie und Streitkultur – zwischen Konflikt und Konsens’ zu sprechen.“ Unabhängig, ob es nun um Demokratie, um Freiheit oder unser Verhältnis zu Menschen, die zu uns kommen, ginge – Arndt gebe Anstöße. „Das Verhältnis von Heimat und Identität in einer sich wandelnden Welt ist eines der Themen, mit denen wir uns weiter beschäftigen werden“ sagt Erben. „Ebenso wie der meinungsstarke Streit um die demokratische Zukunft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass aus seinem Geburtshaus eine Schule der Demokratie wird.“ Das sei wichtiger als eine touristisch sicher wünschenswerte Märchenstraße von Rügen nach Löbnitz.

Viele Perlen bei Arndt und einige Fehlleistungen

Seine abfälligen Äußerungen über die Juden könne man nutzen, um darüber nachzudenken, wie wir heute mit Andersdenkenden, mit Menschen, die zu uns kommen, umgehen. „Wir können viele Perlen bei Ernst Moritz Arndt wie auch seine Ideen einer freiheitlichen Erziehung finden, aber auch einige Fehlleistungen.“

Die Angst vor Antisemitismusvorwürfen

Gunnar Müller-Waldeck in Putbus Quelle: Uwe Driest

In seinem langen Leben hat er Ansichten geändert und verworfen, wie es auch Dirk Alvermann auf der Jahrestagung am Beispiel des Begriffs Volk darstellte. Der Greifswalder Germanistikprofessor Gunnar Müller-Waldeck habe sehr gut herausgearbeitet, dass Arndt über Jahre immer wieder seine Gedichte überarbeitete und sich selbst gegenüber kritisch war.

Allerdings täten sich viele schwer mit der Person Ernst Moritz Arndts, aus Angst davor, anzuecken, mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert zu werden, auch wenn das nicht immer so gesagt werde. So habe eine so eine wichtige Institution wie die Sparkasse Vorpommern der Gesellschaft einen Korb gegeben, als es um eine Förderung des Jubiläumsprogramms ging, berichtet der Vorsitzende. „Ganz anders verhielt sich der Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth“, sagt Erben. „Er ist ein kluger Förderer.“ Arndts Verhältnis zu den Juden hat die Gesellschaft nicht ausgeklammert. Am 23. November begab sie sich in Bergen mit der stellvertretenden Leiterin des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, Prof. Uffa Jenssen, auf die Suche nach Spuren der Judenfeindlichkeit im Kreise der Romantiker unter der Überschrift „Spurensuche bei Arndt“. „Es war emotional sehr berührend“, so Erben.

Szenen der Proben für das Stück für die Aufführung des Stücks über Ernst Moritz Arndt durch das Studententheater Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ein Vorhaben des Jubiläumsjahres konnte nicht umgesetzt werden. Nachdem feststand, dass es keine Ausstellung im Landesmuseum geben würde, sprang zunächst das Vinetamuseum Barth ein. Eröffnet werden sollte sie im Juni, dann hieß es im Dezember zum Geburtstag. Für den Museumsleiter, den Einzelkämpfer Gerd Albrecht, war das nicht zu schaffen. „Ich schreibe gerade den dritten Förderantrag für den Barther Papenhof“, erzählt er. Dazu komme das Engagement um die Rettung der Wasserburg in Divitz. „Ich habe nur Unterstützung durch Gerd-Helge Vogel“, sagt Albrecht. Der Berliner Kunsthistoriker hat den opulenten Katalog zur Ausstellung verfasst. „Jedes Wort wird bei Arndt auf die Goldwaage gelegt“, schildert Albrecht seine Erfahrungen. Zuerst werde immer nach dem dem Antisemitismus gefragt. „Dabei kannte Arndt das Wort gar nicht.“ Es sei besser, Schnellschüsse zu vermeiden.

Wird Angela Merkel Schirmherrin der Ausstellung im 30. Jahr der Einheit?

Exkursion auf den Spuren von Ernst Moritz Arndt mit Gerd Albrecht Quelle: mopet

Die Ausstellung soll nun im 30. Jahr der Wiedervereinigung eröffnet werden. Vielleicht im April oder Mai. „Ich habe Bundeskanzlerin Angela Merkel gebeten, die Schirmherrschaft zu übernehmen“, so Albrecht. Eine Ausstellung 2020 biete die Möglichkeit Originale aus Bonn zu bekommen, die 250. Jubiläumsjahr am Rhein gezeigt wurden, wo Arndt Professor war und begraben liegt.

„ Arndt war der Grimm des Nordens“, sagt der Museumsleiter, der sich intensiv mit dem Werk des gebürtigen Rüganers befasst. Arndt habe sich übrigens auch zur Mode geäußert. Dazu erschien 1815 in Berlin eine Schrift. „Schauen Sie sich die Kleidung, die deutsche Tracht auf Caspar David Friedrichs Gemälde Huttens Grab an. Das ist Ausdruck einer Gesinnung.“ Die Sicht Arndts auf die Mode könnte ein publikumswirksamer Aufhänger für die Ausstellung sein. Albrecht will das Zeitkolorit in der Ausstellung zeigen. Er hat schon mit Erfolg nach Exponaten gesucht, konnte Porträts französischer Offiziere finden, denen Arndt begegnete. Albrecht wünscht sich, dass die Besucher nicht mit vorgefassten Meinungen ins Vinetamuseum kommen.

Kommt doch noch eine Ausstellung im Landesmuseum?

Vielleicht wird es auch noch eine Ausstellung im Pommerschen Landesmuseum geben. „Wir haben Vorschläge für das Jahr 2022 gemacht und warten nun auf die Reaktion“, informiert Klaus-Michael Erben. „In diesem Jahr wurde eine Chance vertan.“ Man brauche sich weder in Vorpommern noch anderswo mit Arndt zu verstecken. Seine Themen sind für jegliches bürgerschaftliches Engagement hochaktuell“, schätzt Erben ein.

Ernst Moritz Arndt, Gemälde von Julius Röting im Besitz der Universität Greifswald Quelle: P. Binder

Lesen Sie weiter:

Ernst Moritz Arndt bleibt Thema in Greifswald

Als Arndt sich in eine 14-Jährige verliebte

Über Demokratie und Streitkultur

Helmut Klüter: Arndt ist ein Vater des Rechtspopulismus

Von Eckhard Oberdörfer