Igel-Pension in Kirch Baggendorf rettet so viele Tiere wie nie

Wenn Christiane Uecker (60) über Igel spricht, spürt der Zuhörer sofort die Liebe, die sie für die kleinen Lebewesen empfindet. Zuletzt kamen etwa ein Dutzend Senioren aus der DRK-Tagespflege in Grimmen in den Genuss des Zuhörens.

In diesem Jahr werde es besonders spannend, sagt die Igel-Freundin aus Kirch Baggendorf. Sie führt die einzige Station in Vorpommern-Rügen, die sich um verwaiste und verletzte Igel kümmert. „Alle Stationen sind derzeit voll bis unters Dach“, sagt sie. Und wer Christiane Uecker kennt, der weiß, dass sie keinen hilfsbedürftigen Igel abweist. Und so nimmt sie auch schon mal Tiere auf, die von Menschen aus Anklam oder Güstrow gebracht werden. 89 der Stacheltierchen konnte sie in diesem Jahr schon retten. Dabei starte die Haupt-Saison gerade erst.

Trockener Sommer machte Igelmüttern zu schaffen

65 Igelkinder leben zurzeit bei ihr. Viele konnte sie auswildern, für andere lässt sie sich in der Nacht alle drei Stunden wecken, um den Hunger der kleinsten Igel zu stillen. „Eigentlich habe ich nur eine Kapazität von 40. Aber ich schicke sie nicht weg. Die Igelchen können doch nichts dafür“, sagt sie liebevoll. Durch den trockenen Sommer bekamen die Igel ihren Nachwuchs in diesem Jahr besonders spät. Sie fanden weniger Futter. „Und ein Igelmädchen lässt sich erst mit einem Jungen ein, wenn sie dick genug ist und sie weiß, dass sie sich genug Reserven angefuttert hat.“ Die Senioren haben Spaß an der lockeren Art, in der Christiane Uecker über ihre Lieblinge redet.

Das Igel-Paradies in Kirch Baggendorf

Doch so grausam es klingt: Spürt eine Igelmutter, dass sie zu wenig Futter findet, dann lässt sie ihre Jungen im Stich und flüchtet förmlich vor ihnen. Zurück bleiben dann hilflose, blinde Igelbabys die laut fiepend um ihr Leben schreien. Werden sie dann von aufmerksamen Menschen gefunden, landen sie bei Christiane und ihrem Mann, dem Tierarzt, Bernd Uecker. Sie haben in Kirch Baggendorf ein wahres Igel-Paradies geschaffen. Wer im Herbst keine 600 Gramm wiegt, darf bei Familie Uecker sogar in einem eigenen Igel-Haus überwintern.

Erst wenn sie stark genug sind und bei Christiane Uecker genug Fencheltee, Hundewelpen-Trockenmilch und Katzenfutter zu sich genommen haben, werden die Findelkinder ausgewildert. Doch auch da zeigt Christiane Uecker ein großes Herz. Da die Igel sehr an ihr Territorium gebunden sind, werden sie auch wieder in ihrer ursprünglichen Heimat ausgesetzt. Am liebsten gibt sie den Findern die Igel zurück, damit diese sie in ihren Garten setzen können. Denn ein Igel merkt sich sein Zuhause und ist treu.

Alle drei Stunden ist Fütterungszeit

Alle Tiere bekommen bei Familie Uecker einen Namen. Und das passiert nach einem speziellen Prinzip. Findet beispielsweise ein Herr Meyer drei Igelkinder, dann sucht Christiane Uecker drei Namen, die mit dem Buchstaben „M“ beginnen, dem ersten Buchstaben vom Nachnamen des Finders. Und so spricht sie die kleine Magda, Moni oder Mischa mit ihren Igel-Vornamen an, während sie sie mit der Nuckelflasche aufpäppelt.

Ist ein Igel verletzt, operiert ihr Mann Bernd Uecker die Tiere. „Ohne einen Partner, der diese Arbeit mit trägt, wäre das alles nicht möglich“, weiß sie. Zum Glück ist Ehemann Bernd Uecker als Tierarzt genauso tierlieb wie seine Frau. Seit nunmehr sechs Jahren führen sie die tierische Pension in Kirch Baggendorf. Und das tun sie ehrenamtlich. Auf Spenden sind sie angewiesen. Seien es nun Futter-Spenden (am liebsten mögen Igel Katzenfutter mit Lachs-Geschmack) oder alte Zeitungen. Die Stacheltierchen schlafen nämlich am liebsten in geschredderten Exemplaren der OSTSEE-ZEITUNG. „Das Papier raschelt so schön“, sagt Christiane Uecker lachend. Bis zum vergangenen Jahr rettete sie 511 Igel. Doch in diesem Jahr wird sie zahlenmäßig wohl einen neuen Rekord aufstellen.

