Igelfrau verzaubert Kita-Knirpse in Stoltenhagen mit süßen Swinegeln 

Stoltenhagen

Zuckersüß und informativ – so könnte man den Montagvormittag in der Kindertagesstätte „Landknirpse“ in Stoltenhagen mit zwei Wörtern zusammenfassen. Denn die Jungen und Mädchen erlebten eine spannende und sehr lehrreiche Zeit mit der – wie die Knirpse sie nennen – Igelfrau Christiane Uecker.

Diese hatte sich aus Kirch Baggendorf auf den Weg nach Stoltenhagen gemacht, um den Kindern viel über die Igel zu erzählen. Seit Jahren betreibt Christiane Uecker eine Igelstation. Kümmert sich seither liebevoll um verletzte oder schwache Tiere und kennt die Swinegel besser als ihre eigene Westentasche.

So erfuhren die Knirpse, dass Igel gar keine Äpfel essen, sehr gut riechen können und nachtaktiv sind. Ein sehr lehrreicher Vormittag mit einem ganz besonderen Highlight. Die Jungen und Mädchen durften die kleinen Igel dann nämlich auch mal streicheln und alle erdenklichen Fragen loswerden.

Von Raik Mielke