„Igelkiste“ in Kirch Baggendorf ist oft die letzte Rettung für Eulen und Igel

Kirch Baggendorf

2020 sei ein sehr schlimmes Jahr für die Tiere, sagt Christiane Uecker aus der „ Igelkiste“ in Kirch Baggendorf. Selten habe sie so viele Igel mit schlimmen Abszessen in ihrer Pflegestation aufgenommen. Selten waren die Tiere nach dem milden Winter so übersät von Zecken und auch die Unfälle mit Rasenmäherrobotern und Trimmern werden immer häufiger.

Manchmal können auch die Tierfreundin und ihr Mann, der Tierarzt Bernd Uecker, nichts mehr für die kleinen, stacheligen Wildtiere tun. Sind die Verletzungen zu stark, blutet auch dem Ehepaar das Herz.

Ein Vogel im Ofen

Seit drei Jahren versorgt Christiane Uecker aber genauso liebevoll verletzte Eulen. Kuriose Geschichten kann sie erzählen. Am Montagnachmittag rettete sie beispielsweise einen Waldkauz aus einem Kamin. Es ist nicht das erste Mal.

Erst im vergangenen Herbst stürzte der Vogel in genau denselben Schornstein. „Eine Dame aus Kirch Baggendorf kam zu mir und sagte, dass sie einen Vogel im Ofen hätte.“ Was sich anfangs noch wie ein Scherz anhörte, war die bittere Wahrheit. Als Christiane Uecker die Tür des Ofens öffnete, blickte sie in die großen Augen eines Waldkauz-Männchens.

Christiane Uecker päppelt Tiere wieder auf

Genauso war es nun wieder. „Die Schornsteine laden zum Brüten ein“, erklärt die einstige Grundschullehrerin. Sie erkennt den Kauz, den sie wie ein erschöpftes Plüschtier einfach aus dem Kamin heben konnte, eindeutig wieder. Nachdem sie Feder für Feder mit Feuchttüchern vom Ruß reinigte, erkannte sie seine auffällige dunkle Gefiederfarbe wieder.

Mehrere Tage könnte er in dem Ofen in Kirch Baggendorf festgesessen haben. „Er ist vollkommen fertig, hat Hunger und Durst.“ In der „ Igelkiste“ wird er nun mit klein geschnittenen Hühnerherzen gefüttert, darf sich erholen und sollte sich das Brüten im Schornstein noch einmal genau durch seinen hübschen Kopf gehen lassen. Eulen gelten schließlich als sehr schlau.

Ein Netzwerk aus spezialisierten Tierfreunden

Bei Familie Uecker bekommen alle Tiere Hilfe. Ist die medizinische Versorgung abgeschlossen, und es handelt sich nicht um Igel oder Eule, gibt Christiane Uecker die Tiere an erfahrene Tierfreunde in Pflege. Ihre Freundin Heidi French aus Rostock habe sich beispielsweise auf Vögel spezialisiert.

Und so wurde auch die verletzte Rauchschwalbe, die vom Pflegeteam „Ostseeküste“ gefunden wurde, nach der Erstversorgung von Ehepaar Uecker bei Heidi French wieder gesund gepflegt. Der kleine Vogel brachte den Alltag des Pflegeteams etwas durcheinander. Umso froher waren die Mitarbeiter, dass sie in Christiane Uecker eine erfahrene Ansprechpartnerin fanden.

Urlauber sind oft fassungslos

Einen Ansprechpartner finden, wenn man ein verletztes Wildtier entdeckte, das sei in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht einfach. „Vor allem Urlauber sind oft erbost, wenn sie vom Vogelpark und Tierparks abgewiesen werden. Oft irren sie stundenlang mit dem verletzten Tier umher“, hat Christiane Uecker erlebt. Nicht selten klingelt dann mitten in der Nacht ihr Telefon und das Ehepaar macht sich auf den Weg, um die verletzten Tiere einzusammeln. Es ist eine Herzensangelegenheit für sie.

Auch das Schleiereulen-Baby Frieda fand so den Weg nach Kirch Baggendorf. Der kleine Vogel war aus einem Nest im Sassnitzer Kirchturm gefallen, wurde von Urlaubern aus Hamburg entdeckt und nach etlichen Telefonaten und Bemühungen stellte ein Tierarzt von der Insel den Kontakt zu Christiane Uecker her. Nun versorgt sie das kleine, flauschige Wesen und hat schon jetzt ihr Herz an Frieda verloren. „Sie werden so zahm und anhänglich“, sagt sie und krault der kleinen Schleiereule den Kopf.

Wenn sie groß genug ist, wird sie vom Chef-Tierpfleger des Greifswalder Tierparks ausgewildert. Seit vielen Jahren besteht eine tierisch gute Freundschaft zwischen Christiane Uecker und Frank Tetzlaff. Bei dem Greifswalder wird Frieda das Jagen lernen, bevor sie wieder in die heimischen Wälder entlassen wird.

Von Carolin Riemer