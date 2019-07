Miltzow

Stefan Kuhrt klopft am dicken Stamm einer alten Linde an der Alten B96. Dicht an dicht stehen die Bäume auf der Gemeindestraße. „Und jeder Baum muss regelmäßig kontrolliert werden“, sagt Stefan Kuhrt. Der 45-Jährige ist im Amt Miltzow unter anderem für den Baumschutz und die Baumkontrolle sowie für die Straßenaufsicht verantwortlich.

Ursprünglich war Kuhrt, der mit seinen drei Kindern in Elmenhorst lebt, Forstwirt. „Schon ab 1996 bin ich in der Baumpflege tätig, seit 13 Jahren dann speziell in der Baumkontrolle“, erzählt er. Den Abschluss als Fachagrarwirt Baumpflege hat Stefan Kuhrt dafür absolviert und darf sich zertifizierter Baumkontrolleur nennen. Nebenberuflich ist er außerdem mit Baumpflegearbeiten selbstständig, erstellt Baumgutachten beispielsweise für Privatpersonen oder Kirchengemeinden.

Stefan Kuhrt aus der Miltzower Amtsverwaltung kontrolliert durch Abklopfen eine alte Linde an der Alten B 96 bei Oberhinrichshagen. Quelle: Almut Jaekel

Wenn der Stamm beim Hammerschlag hohl klingt, sieht es für den Baum nicht gut aus. „Ist der Baum zu retten? Muss er stark zurückgeschnitten werden, damit er noch einige Jahre durchhält? Die Maßnahmen legt Stefan Kuhrt fest, die Aufträge werden an externe Firmen vergeben.

„Es gibt konkrete Richtlinien, nach denen Bäume kontrolliert werden“, erklärt der Fachmann. Dabei gehe es im Wesentlichen um die Verkehrssicherheit. Darum, dass sowohl Personen, aber auch Sachwerte wie Häuser keinen Schaden nehmen.

Alte Bäume sind einmal pro Jahr dran

Wie häufig Stefan Kuhrt jeden der etwa 5000 älteren Bäume der drei Gemeinden Sundhagen, Elmenhorst und Wittenhagen im Amt Miltzow unter die Lupe nehmen muss, hängt von Standort und Alter ab. „Wo viel Verkehr ist, bin ich oft unterwegs wie beispielsweise auf der Alten B96, wo im Sommer zahlreiche Touristen unterwegs sind“, sagt er. Alte Bäume sind generell etwa ein Mal im Jahr dran. Manchmal reicht es, nur zu schauen. „Dann ist vielleicht schon Totholz in der Krone sichtbar, dass gefährlich werden kann. Wenn die abgestorbenen Äste beispielsweise aber gar nicht über der Straße hängen und niemanden gefährden, können sie auch am Baum bleiben“, erzählt Kuhrt.

In vielen Fällen ist jedoch eine eingehende Kontrolle notwendig. Der Hammer, mit dem der Zustand des Stammholzes untersucht wird, kommt zum Einsatz. Hohlstellen werden erkannt. Und wenn der Verdacht auf Baumerkrankungen wie dem Brandkrustenpilz besteht, müsse weiter untersucht werden – mit einem speziellen Bohrer, mit dem Fäulnisstellen exakt bestimmt werden. Auch in Baumhöhlen könne man schauen, um den Zustand zu untersuchen, erklärt Stefan Kuhrt.

In Miltzow zeigt der Fachmann einen Baum, der vom Brandkrustenpilz befallen ist. Quelle: Almut Jaekel

Totholzentfernung, Einkürzen, Kronenpflege oder im schlimmsten Fall die Fällung des Baumes folgen. Über Straßen müssen sogenannte Lichtraumprofile von 4,50 Meter über Geh- und Radwegen von 2,50 Meter Höhe eingehalten werden.

Kontrollen gehen nur zu Fuß

Egal wie genau untersucht werden muss – Baumkontrolle geht nur zu Fuß. Da kommen etliche Kilometer zusammen. Auch, weil der Kontrolleur um jeden einzelnen Baum herumlaufen muss, um alles zu sehen. „Aber was gibt es Schöneres, als in der Natur zu sein“, schwärmt der Fachmann.

„Und wenn das Wetter mal nicht so schön ist, dokumentiere ich alles im Büro“, sagt Stefan Kuhrt. Dieser Plan gehe leider nicht immer auf, fügt er an. Fast jeder Baum, der im Amtsgebiet Miltzow auf Gemeindeland steht, hat eine Nummer, jede Maßnahme wird exakt festgehalten. Kuhrt: „Das hat auch versicherungstechnische Gründe.“

Die Baumart spiele bei der Anzahl der Kontrollen keine Rolle. Allerdings gebe es pflegeleichte Bäume wie die Birke. Und wenn Totholz entdeckt werde, sei es gut zu wissen, dass Eiche und Ulme dennoch relativ stabil sind, das alte Holz aus Linden und Eschen aber schnell heraus bricht.

Verwirrende Regelungen

Auch Anfragen von Einwohnern erhält der Verwaltungsmitarbeiter häufig. „Am Telefon kann ich die Bäume aber nicht einschätzen, die muss ich sehen.“ sagt er. Hinweise zu rechtlichen Vorschriften dagegen kann er geben. Denn die seien ziemlich verworren. So gilt in den Gemeinde Wittenhagen und Elmenhorst eine Gemeindebaumschutzsatzung. In Sundhagen gilt Landesrecht. Unterschiede gibt es aber auch je nach Baumart: Linden, Ulmen, Platanen, und Buchen sind auch in Hausgärten durch Landesrecht geschützt.

Almut Jaekel