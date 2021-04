Pommern

Eberhard Malwitz musste mit seinen Eltern dreimal flüchten. Seit 65 Jahren lebt er in der Bundesrepublik. Freiheit und der Ost-West-Konflikt sind wichtige Themen seiner gerade erschienenen Lebenserinnerungen „Vor dem Nebel“.

Malwitz wurde 1938 in Stettin geboren. Anfang 1945 floh seine Mutter mit den Kindern aus der fast täglich bombardierten pommerschen Hauptstadt nach Zirkow auf Rügen. Da war noch nicht ausgemacht, dass Stettin polnisch wird. Der von der Roten Armee eingesetzte Bürgermeister forderte die deutschen Flüchtlinge im Mai auf, in die Odermetropole zurückzukehren. Drei Wochen dauerte die entbehrungsreiche Fahrt in die Heimatstadt, in die bereits immer mehr Polen kamen. „Es begann ein einziger Überlebenskampf“, schreibt Malwitz in dem Buch. „Was Hunger und Gewalt anbelangte, war es die schlimmste Zeit unseres Lebens.“

Aber dann mussten sie Stettin wieder verlassen, sie kehrten nach Zirkow zurück. Die Jahre auf Rügen nehmen den größten Umfang des Buches ein. Malwitz senior, er war Polizeimeister in Stettin, kam nach fünf Jahren Gefangenschaft in Sibirien 1950 zurück zur Familie. Malwitz schiebt einige der Erinnerungen des Vaters ein, der dank technischen Talents in der UdSSR überlebt hatte.

Die Vertriebenen hätten in der DDR hart gearbeitet, weil sie ihren alten Wohlstand wiedererlangen wollten. Selbstversorgung war Ziel, aus Bucheckern wurde ein „hervorragendes Öl“ gepresst. „Der Jugend wurde in der DDR viel geboten, damit sie bloß nicht auf andere Gedanken kommt“, schätzt Malwitz ein. Räder seien ein ganz wichtiges Fortbewegungsmittel gewesen.

Alltag im „Haus Karin“

Der Wert des Buches besteht in der persönlichen Erinnerung, in der sich viele ältere Bürger wiederfinden werden. Malwitz besuchte die Schule in Binz, wohnte im zugehörigen Jungeninternat, im Haus „Karin“, in einem Zimmer mit zwei anderen Schülern. Ein Zeitdokument: „Im Internatsalltag wurde uns einiges aufgetragen, was sonst selbstlos unsere Mütter erledigt hatten. Selbst die Betten zu machen, war oberstes Gebot. Geschirr abwaschen oder andere Küchendienste waren sporadische Aufgaben. 1955 gab es immer noch Lebensmittelkarten in der DDR. Alle im Internat hatten eine Butterdose, die vom Küchendienst einmal in der Woche mit 250 g Butter befüllt wurde.“

Malwitz berichtet von ersten Erfahrungen mit Mädchen, der Flucht der Leiterin des Jungeninternats und der jungen Nachfolgerin, die ein Zimmer im Mädcheninternat bezog und seiner Einschätzung nach ein weitergehendes Interesse an Schülern hatte, er schreibt über Neulehrer und den guten naturwissenschaftlichen Unterricht. 1955 ging der Vater in den Westen, die Familie folgte 1956.

Eberhard Malwitz: Vor dem Nebel. Erinnerungen. ISBN 978-3-347-02555-4, 11 Euro

Von Eckhard Oberdörfer