Vorpommern

Die drei kleinen kreisrunden künstlichen Inseln im südlichen Greifswalder Bodden – zwei auf dem Salzboddengrund, eine auf Höhe Gahlkower Haken – sind Wassersportlern und Anglern wohlbekannt. Was es mit ihnen auf sich hat, weiß kaum noch jemand. Mancher mag sie vielleicht noch als „Erdölinseln“ kennen.

Ende der sechziger Jahre suchte man im nordöstlichen Vorpommern nach Erdöl. Als man bei den Bohrungen in Reinkenhagen, bei Mesekenhagen, besonders aber in Lütow auf Usedom kleinere Lagerstätten gefunden hatte, verstärkte man die geologische Erkundung.

Das in Meeresablagerungen entstandene Erdöl ist in bestimmten Stellen in Ablagerungsgesteinen konzentriert - hier in Vorpommern an einigen wenigen Stellen eines etwa 250 Millionen Jahre alten schmalen, porösen Kalksteinriffs aus dem Ober-Perm, dem Zechstein. Dieser „Wall“ ist bis zu 100 Meter dick, liegt etwa in 2.200 Meter Tiefe und zieht vom Fischland aus in Richtung Usedom. Erdöl findet sich darin an besonders hoch gelegenen Stellen - Strukturen – so auch in Reinkenhagen, Mesekenhagen und Lütow. Geophysikalische Messungen hatten nun ergeben, dass eine recht erfolgversprechende Struktur („Salzboddengrund“) ausgerechnet unter dem südlichen Greifswalder Bodden liegt. Das erschwerte natürlich die Erkundung und bedeutete neue Logistik sowie sehr hohen technischen und finanziellen Aufwand. Extra dafür wurde 1968 beim VEB Erdöl und Erdgas Grimmen, der für die hiesige Erdölsuche zuständig war, eine Abteilung „Flachwassererkundung“ gebildet.

Bohrinseln stehen bis heute im Bodden

Bohrbetrieb auf E-Greifswalder Bodden 1/69 Quelle: Walter Kleschies

Die Flachwasserbohrungen benötigten ein stabiles Fundament. Dafür wurden Anfang 1969 auf der Volkswerft Stralsund drei je 110 Tonnen schwere Stahlzylinder von etwa 12 Meter Höhe und etwa 20 Meter Durchmesser gefertigt. Diese Inselkörper wurden per Schwimmkran an den vorher genau festgelegten Stellen im Bodden abgesetzt und mit Beton verfüllt – so stehen sie noch heute. Auf einer davon montierte man im Mai 1969 einen Bohrturm und die für den Bohrprozess unbedingt erforderliche Technik. Alles andere (bis hin zu den Unterkünften für die Bohrmannschaft) fand Platz auf einem Groß-Plauer Maßkahn – einem speziell für diesen Zweck auf der Elbewerft Boizenburg neu gebauten und ausgerüsteten, 67 Meter langen antriebslosen Binnenschiff („Erdöl 1“), das man an der Insel verankerte. Die Versorgung der Bohranlage, auf der dann rund um die Uhr gearbeitet wurde, erfolgte mit gecharterten Schiffen vom damals gerade im Bau befindlichen Hafen Ladebow aus.

Der Beginn der Bohrung „E-Greifswalder Bodden 1/69“ im Frühsommer 1969 wurde mit „großem Bahnhof“ festlich begangen. Der Bohrprozess gestaltete sich danach durch zeitweise stürmisches Wetter nicht immer einfach. Aber ohne wesentliche technische Probleme erreichte man etwa vier Monate später die vorgesehene Bohrtiefe von ca. 2.000 Meter und damit, wie erwartet, das Speichergestein in geologisch optimaler Position. Groß aber war die Enttäuschung als es sich zeigte, dass an dieser Stelle die Poren des Gesteins nicht mit Erdöl, sondern mit Steinsalz gefüllt waren.

Sparbeschlüsse beendeten Bohrungen 1970

Es war durchaus normal, dass man – so wie hier – bei der ersten Bohrung auf einer neu zu erkundenden Struktur nicht sofort auf eine Erdöl stieß. Also hätte man im Greifswalder Bodden mit zusätzlichen Bohrungen weitersuchen müssen. So war es eigentlich auch vorgesehen. Zwei weitere Inselkörper standen ja bereits an Ort und Stelle, die Bohrungen waren vorbereitet, andere geplant. Zu diesem Zeitpunkt kamen, völlig überraschend, gravierende Sparbeschlüsse von „Partei und Regierung“, die 1970 das unverzügliche Aus für die gesamte Flachwassererkundung bedeuteten.

Das ehrgeizige Unternehmen war ja nicht nur extrem teuer, sondern auch sehr vage in seinen Erfolgsaussichten. Was blieb, sind technische Erfahrungen, ein Ergebnisbericht (damals geheim - VVS - vertrauliche Verschlusssache) mit geologischen Erkenntnissen – und eben die drei kleinen Inseln im Bodden, die heute den Seevögeln als Rastplatz dienen.

Info: Rolf Reinicke war von 1967 bis 1978 beim VEB Erdöl und Erdgas Grimmen tätig und als Objektgeologe für die Bohrung E-Greifswalder Bodden 1/69 zuständig.

Von Rolf Reinicke