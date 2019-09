Im Stadtkulturhaus steigt beliebte Travestieshow

Grimmen

Die OZ präsentiert die Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende:

Hoffest auf der Isi-Ranch in Leyerhof

Auf der Isi-Ranch in Leyerhof findet am Sonnabend ein Hoffest statt. Los geht es um 14 Uhr. Die Besucher erwartet bis 17 Uhr ein buntes Programm. Neben Ponyreiten und Kutschfahrten, gibt es eine Hüpfburg, einen kleinen Flohmarkt, ein Schauprogramm, zahlreiche Köstlichkeiten und viele weitere Attraktionen.

Grundschule in Kandelin feiert 50. Geburtstag

Die Grundschule der Gemeinde Süderholz in Kandelin feiert am Sonnabend ihren 50. Geburtstag. Der feierliche Tag der offenen Tür beginnt um 14 Uhr und geht bis 17 Uhr. Neben einem Blick in die Geschichte, wird es ein abwechslungsreiches Programm geben. Vor Ort unter anderem auch die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche oder die Musikschule.

Herbstfest im Grimmener Heimattierpark

Am Sonnabend findet im Grimmener Heimattierpark das Herbstfest statt. Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr können Kinder mit Naturmaterialien basteln, sich schminken, oder etwas Gesundes an der Obsttheke schmecken lassen und natürlich viel über die Tiere erfahren.

Travestieshow kommt zum vierten Mal nach Grimmen

Nach dem grandiosen Erfolg des dritten „Festivals der Travestie“ im Vorjahr kommt die Showformation mit Maria Crohn auch in 2019 wieder ins Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Erleben Sie eine völlig neue Show die unsere Akteure in liebevoller Probenarbeit für Sie einstudiert haben. Da bleibt kein Auge trocken, wenn Maria als Gastgeberin souverän durch den Abend führt und urkomische Begebenheiten aus ihrem Alltag ad absurdum führt. Natürlich hat sie neben aktuellen Schlagern auch wieder hochkarätige Gaststars dabei. Unter dem Motto: „Endlich wieder richtig lachen“ erleben Sie eine völlig neue Show. Los geht es am Sonnabend um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist nahezu ausverkauft.

Erntedankfest Pfarrhof Reinberg

Zum Erntedankfest wird am Sonnabend auf dem Pfarrhof in Reinberg eingeladen. Los geht es um 13 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 14 Uhr beginnt die Festveranstaltung. Dann können Sie ein buntes Programm erleben. Mit dabei unter anderem ein Bläser-Chor. Zudem gibt es eine Tombola, Stände mit Handarbeit oder eine Bastelstraße. Traditionell findet im Rahmen des Erntedankfestes ein Marmeladenwettbewerb statt. Jeder Interessierte kann seine eigene Kreation zur Verkostung mitbringen.

Gefiederte Exoten im Kultur- und Ausstellungszentrum der Stadt

Gefiederte Schönheiten können am Wochenende im Kultur- und Ausstellungszentrum der Stadt bestaunt werden. Dorthin lädt nämlich der Ziergeflügel- und Exotenverein Grimmen ein. Am Sonnabend haben die Ausstellungsräume von neun bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag besteht von neun bis 16 Uhr die Möglichkeit die gefiederten Exemplare genau unter die Lupe zu nehmen. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro und für Kinder einen Euro.

Tag der offenen Tür in der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer “

Künftige Schüler und Eltern können sich am Sonnabend in der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ umschauen und einen Einblick in die Arbeit der städtischen Schule erhalten. Der Tag der offenen Tür beginnt um neun Uhr und endet um elf Uhr.

Wildkräuter entdecken in der Volkshochschule

Am Samstag um zehn Uhr kann man in der Volkshochschule Grimmen „Wildkräuter neu entdecken“. Die ältere Generation kennt sie noch und weiß um ihre Verwendung als Hausmittel in der heimischen Küche oder Hausapotheke: Franzosenkraut, Vogelmiere, Brennnessel, oder Giersch. Dieses Wissen wollen wir in diesem Seminar mit Ihnen teilen, theoretisch und praktisch. Gerne können Sie eine Art frische Wildkräuter aus Ihrer näheren Umgebung mitbringen und von Expertin Pallnau bestimmen lassen. Eine kleine Verkostung saisonaler Kräuter ist inklusive. Anmeldungen bitte unter 038326/80020.

Zweitägiger Herbstmarkt rund um das Barockschloss in Griebenow

So bunt wie die Blätter im Herbst, so bunt wird auch der diesjährige Markt sein. Er steht unter dem Motto „Herbstzeit-Pflanzzeit“. Viele Kunsthandwerker und Händler konnten für den Markt gewonnen werden. Ein breitgefächertes Angebot erwartet die Besucher. Los geht es an beiden Tagen um zehn Uhr. Der Markt schließt jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Von Raik Mielke