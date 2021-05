Imkerin aus Miltzow: Wie ein Kirschbaum sie zu ihrem alten Hobby brachte

Miltzow

Schuld ist ein Kirschbaum in Miltzow. Der wollte einfach nicht tragen. Und so borgte sich Corina Kortus (49) vor drei Jahren ein Bienenvolk aus und hoffte auf reiche Süßkirschenernte. Jetzt ist Corina Kortus selbst seit gut einem Jahr Imkerin.

„Meine Kinder sind so groß, dass ich wieder Zeit für Hobbys habe“, sagt die sympathische Frau, die aus Reinkenhagen stammt und jetzt in Miltzow lebt. Ihre Kinder sind inzwischen 26, 16 und 13 Jahre alt. Und weil sie als Physiotherapeutin regelmäßig auch Imker auf „ihrer Bank“ hat, fragte sie die Fachleute, wie sie denn den Kirschbaum zu mehr Ertrag bringen könnte. Sie erfuhr: Die paar Wildbienen und ab und an mal eine dicke Hummel reichen nicht für die Bestäubung.

Ein Kirschbaum ohne Kirschen war Schuld

„Hier in Miltzow gibt es nicht mehr viele Imker wie früher“, sagt Corina Kortus. Im benachbarten Reinkenhagen sei das anders. „Aber fliegen die Bienen so weit“, fragte sie und wollte deshalb am liebsten mit ein paar Bienen im eigenen Garten ausprobieren, ob dem Kirschbaum mit den fleißigen Bestäubern geholfen werden kann. Dann kam der Winter und Corina Kortus musste auf die Bienen aufpassen. „Natürlich immer mit Hilfe aus unserem Imkerverein Milztow-Horst. Trotzdem sei das geborgte Volk nicht über die kalte Jahreszeit gekommen.

Im Frühjahr vor zwei Jahren gab es einen neuen Versuch. „Dieses Volk schwärmte und auf einmal hatte ich schon zwei im Garten stehen“, erzählt die Jungimkerin. Dann kamen etliche Neuimker in den Verein, und die Vereinsvorsitzende Elke Sadewasser, der die Leihbienen der Familie Kortus gehörten, signalisierte, dass sie es nicht mehr schaffe, diese „Außenstelle“ zu bedienen. Denn Neuimker bräuchten immer die Hilfe und die Erfahrung ihrer Vereinskollegen, weiß Corina Kortus heute. Außerdem sei ein Mitglied im Imkerverein Miltzow-Horst verstorben, und es bot sich an, Völker zu übernehmen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„So sollte bei mir das Imkern 2020 mit Begleitung und Betreuung im Verein losgehen“, sagt Corina Kortus. Doch dann kam Corona und alles ganz anders. Und ich wurde ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber mit Telefon, einer Whatsapp-Gruppe und auch Konsultationen mit ihrem persönlichen „Imkerpaten“ vor Ort mit Abstand ging es. „Aber es war schwieriger, als wenn man den Imkern ganz nah über die Schulter schauen kann“, sagt sie.

Einst in der AG „Junge Imker“

Dabei ist Corina Kortus trotz ihrer fast 50 Jahre zwar eine Jungimkerin und dennoch kein absoluter Neuling. In ihrer Schulzeit war sie ein erfolgreiches Mitglied der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Junge Imker“. „Mit zwölf Jahren habe ich damals angefangen – die Arbeitsgemeinschaft leitete übrigens die damalige Lehrerin Elke Sadewasser. Alles Wissenswerte über die Bienen und das Imkern wurde den Kindern vermittelt. Im Gutspark in Reinkenhagen stand ein Bienenhaus nur für die AG.

Im Frühjahr hätten die Jungen und Mädchen an den Völkern mitgearbeitet, aber auch Pflanzen – die sogenannten Trachtpflanzen – seien von ihnen bestimmt worden. Sie lernten viel über die Biologie der Bienen, über Arbeitsgeräte und Bienenkrankheiten. „Im Winter haben wir Rähmchen geputzt und gedrahtet und Imkerkleidung genäht. Und wir haben Ausstellungsstücke für die „Messe der Meister von Morgen (MMM) gebastelt.“

„Einmal war ich bei einem Schauwettkampf dabei“

Die Reinkenhäger Schulimker und mit ihnen Corina Kortus waren erfolgreich: Weil sie bei den Spezialistenlagern auf Bezirksebene so gut waren, fuhr sie und eine weitere Jungimkerin zu den DDR-Leistungsvergleichen. „Einmal war ich auch bei einem Schauwettkampf bei der Iga dabei“, erinnert sich Corina Kortus.

Bis 1990 hat es diese Arbeitsgemeinschaft an der Reinkenhäger Schule gegeben, weiß die heutige Mitzowerin. „Danach hatte ich für die Bienen keine Zeit.“ Der Gedanke, zu imkern, sei aber nie ganz weg gewesen, sagt sie.

Für Jungimker gibt’s Fördergeld

Heute stehen bei ihr drei Völker im Garten – und „alles, was dazugehört“. Selbst genähte Kleidung wie zu DDR-Zeiten ist nicht dabei. „Es gibt tolle Dinge zu kaufen, aber ein bisschen Geld muss man schon in die Hand nehmen“, sagt sie. Über das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) bekomme man Fördermittel – wenn ein anerkannter Kurs besucht wurde. Natürlich müssten die Bienen bei der Tierseuchenkasse und dem Veterinäramt angemeldet werden. „Aber bei all diesen Dingen gibt es Unterstützung im Verein“, kann sich Corina Kortus auf ihre Mitstreiter verlassen.

Ein Imker braucht Zeit, vor allem im Juni. Im vergangenen Jahr schleuderte Corina Kortus erstmals Mitte Mai. Zwei weitere Termine folgten. „Später muss der Honig gerührt werden, damit er nicht hart wird, und er wird abgefüllt“, erzählt sie. Abnehmer zu finden sei nicht schwer. Vieles bleibe in der Familie, es gebe aber auch weitere Nachfragen.

Jetzt aber fliegen die Bienen von Corina Kortus aus, um zu sammeln. Am liebsten auf das quietschgelbe Rapsfeld gleich hinter dem Gartenzaun. Und auch in den Kirschbaum. Corina Kortus: „Viel trägt der trotzdem nicht – aber das lag mit Sicherheit nicht an den Bienen.“

Von Almut Jaekel