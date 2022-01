Covid-19 - Impfpflicht in der Pflege: So wird es nach dem 15. März in Grimmener Einrichtungen weitergehen

„Ein unverhältnismäßiger Druck“: Bis zum 15. März muss das Pflegepersonal geimpft werden. Noch fehlen Nachweise bei den Arbeitgebern von Pflegediensten und Seniorenheimen. Doch zwingen kann man keinen – das wissen auch die Verantwortlichen.