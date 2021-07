Covid-19 - Schnell, einfach, unkompliziert: So kam der Impftag in Grimmen am Freitag an

Am Freitag konnten sich Impfwillige in der Außenstelle des Impfzentrums in Grimmen spontan und ohne Termin einen Pieks abholen. Die Hintergründe dieser Aktion und wie das Angebot von den Grimmenern und Nachbarn angenommen wurde, lesen sie hier.