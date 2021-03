Stralsund

Neue Details in Sachen Vorab-Impfung von Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD): Die Panne, die dazu geführt hat, dass nach der Eröffnung des Stralsunder Impfzentrums noch Spritzen übrig blieben, hatte ein größeres Ausmaß als bisher bekannt. Konsequenz: „Jede Menge Mitarbeiter des Landkreises sind bereits geimpft“, sagt Sprecher Olaf Manzke.

Dies habe aber nichts mit Vorteilsnahme zu tun, sondern damit, dass eine größere Menge Impfstoff vor dem Verfall bewahrt und verimpft werden sollte. Deshalb hatte etwa die Bundeswehr kurzerhand zum Ende der ersten Betriebswoche des Impfzentrums einen Bus mit impfbereiten Soldaten geschickt. Diese seien beispielsweise in Abstrichzentren im Einsatz oder würden als „helfende Hände“ die mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen unterstützen, heißt es. Landrat Kerth ließ sich bereits am Abend der Eröffnung mit einer von vier übrig gebliebenen Spritzen impfen, nachdem nicht genug Personen gefunden wurden, die dazu bereit waren.

Aus „Rostocker Chaussee“ wurde möglicherweise „Rostock“

Wie kam dieses Chaos zustande? „Zur Eröffnung am 12. Januar und am Tag danach hatten wir keine Verbindung zum Server des Landes“, berichtet Olaf Manzke. „Unsere Kalender waren deshalb nicht gefüllt.“ Das Land steuert die Terminvergabe. Möglicherweise ist aus der Stralsunder Adresse des Impfzentrums in der „Rostocker Chaussee“ fälschlicherweise im System „Rostock“ geworden.

„In der ersten Woche mussten wir 975 Impfdosen an den Mann bringen“, so Manzke weiter. „Zum Ende der Woche zeichnete sich ab, dass wir das wegen der Panne nicht mehr hinbekommen.“ Als das System endlich normal lief, waren nicht mehr genug Personen verfügbar. „Dann sind bei uns die Mühlen gelaufen.“ Wie viele Impfdosen letztlich ohne Termin verabreicht werden mussten, vermag Manzke nicht exakt zu sagen, schätzungsweise 100. Er führt aber aus, dass nicht nur Soldaten, sondern auch mobile Impfteams Spritzen bekommen haben, zudem Beschäftige der Rettungsdienste, Notärzte und Hausärzte, mit denen der Landkreis Verträge hat.

Keine Namen, keine Nummern

Ein weiterer Stolperstein in der Anfangsphase war das Erstellen von Listen mit Personen, die Impfungen bekommen sollen, wenn abends Spritzen übrig bleiben. Dies kann passieren, da in einer Impfstoffampulle sechs Dosen enthalten sind. Wenn sechs Spritzen aufgezogen werden, aber nur noch eine Person mit Termin im Impfzentrum ist und der knappe Impfstoff nicht verworfen werden soll, gibt es ein Problem. Die Listen sollten das lösen.

Doch laut Landrat Kerth sind sie erst nach der Eröffnung des Impfzentrums erstellt worden. Und auch das lief nicht reibungslos. „Wir hatten keine Namen oder Telefonnummern von über 80-Jährigen oder von Personal aus Pflegeheimen, die wir auf die Liste hätten schreiben können“, blickt Manzke zurück. „Die Leute müssen erreichbar und in der Nähe sein. Also mussten wir improvisieren. Zum Schluss haben wir sogar abends in der Kreisverwaltung angerufen und gefragt, ob nicht noch Mitarbeiter geschickt werden könnten, weil zum Beispiel drei Impfdosen übrig waren, die noch verdrückt werden müssen.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geimpfte Verwaltungsmitarbeiter, die nichts mit der Pandemie-Bekämpfung zu tun haben

Der Landrat hatte den Kreistag in der vergangenen Woche auf Nachfrage über seine Impfung informiert. Erst einige Tage später räumte er in einer E-Mail an die Fraktionsvorsitzenden (liegt der OZ vor) ein, dass neben ihm auch Beschäftigte der Verwaltung geimpft wurden, die nichts mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu tun haben.

Über konkrete Zahlen wolle Kerth nicht spekulieren, schrieb er. Dem Impfzentrum liegen zwar Daten vor, aufgrund des „Gesundheitsdatenschutzes“ dürften diese aber nicht mit dem Mitarbeiterverzeichnis des Kreises abgeglichen werden. Nach gängiger Rechtsauffassung darf ein Arbeitgeber seine Angestellten nicht fragen, ob sie geimpft sind. Es sei denn, es handelt sich um eine Einrichtung im Gesundheitsbereich.

Zum Feierabend bleiben höchstens fünf Spritzen übrig

Mittlerweile seien die Abläufe im Stralsunder Impfzentrum gut eingespielt, so Manzke. Es gibt drei Impfstrecken, die zum Feierabend nach und nach geschlossen werden, so dass nicht auf allen drei Strecken Spritzen aufgezogen werden, sondern nur noch auf einer, damit höchstens fünf Spritzen übrig bleiben, für die anderweitig Empfänger anhand der Listen gefunden werden müssen.

Über die Vorgänge, die angesprochenen Listen und die Impfstrategie wollen sich die Politiker von Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler und Bürger für Stralsund-FDP detailliert informieren lassen. Die Kreistagsfraktionen haben deshalb eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses beantragt. Ein Termin ist noch nicht bekannt.

Mobile Teams fahren zu Schulen und Kitas

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte in dieser Woche bekannt gegeben, dass der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca auch an Beschäftigte in Kitas, Grund- und Förderschulen verimpft werden könne. Mobile Teams können die Einrichtungen besuchen. Der Landkreis ist in dem Punkt noch in der Abstimmung.

Britische Mutante: Zehn Fälle im Landkreis Die sogenannte britische Mutation des Coronavirus gilt als wesentlich ansteckender als die herkömmliche Variante. Im Landkreis Vorpommern-Rügen breitet sie sich den offiziellen Zahlen nach dennoch vergleichsweise langsam aus. Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock wurden bislang zehn Nachweise mit der britischen Virusvariante gemeldet. Vor rund drei Wochen gab es in Vorpommern-Rügen die ersten beiden Nachweise der britischen Mutation. Dass diese Zahlen ein umfassendes Bild abgeben, kann in Zweifel gezogen werden, da nicht alle positiven Tests auf die Mutation überprüft werden. Die Verbreitung wird mittels Stichproben- und Umgebungsuntersuchung überwacht. „Nachweise anderer Mutationsvarianten wie der südafrikanischen oder brasilianischen Variante gab es nicht“, teilt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling mit.

Bis zum 2. März wurden in Vorpommern-Rügen fast 9200 Erst- und 5300 Zweitimpfungen mit dem Stoff der Entwickler Biontech/Pfizer und knapp 530 Erstimpfungen mit AstraZeneca-Impfstoff verabreicht. Dass Impfdosen verworfen werden, sei bisher nicht vorgekommen, sagt Olaf Manzke. „Es ist aber nicht auszuschließen, dass mal eine Spritze heruntergefallen und kaputtgegangen ist.“

Von Kai Lachmann