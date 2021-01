Impfzentrum ab Mitte Februar auch in Grimmen

Grimmen

Ab Mitte Februar können sich Menschen auch direkt in Grimmen gegen Corona impfen lassen. Dort wird – ebenso wie an drei weiteren Standorten im Kreis Vorpommern-Rügen – zum bereits bestehenden Impfzentrum in Stralsund ein zusätzliches Zentrum aufgebaut. Die anderen zusätzlichen Standorte sind Bergen, Ribnitz-Damgarten und Bad Sülze.

Drei Standorte zur Auswahl

Der genaue Standort des Impfzentrums in Grimmen steht noch nicht fest“, sagt Stadträtin Heike Hübner. „Wir besichtigen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises am Freitag drei Standorte – zwei zentral in der Stadt, eines eher dezentral“, informiert sie. Danach entscheide das Gesundheitsamt über den Standort. „Wir favorisieren natürlich einen zentralen Standort, damit unsere Einwohner das Zentrum bequem erreichen können“, sagt Stadtrat Roland Wildgans. „Aber auf jeden Fall finden wir es als Stadtverwaltung gut und richtig, in unserer Stadt einen Impfstandort anzubieten“, ergänzt Heike Hübner.

Von aj