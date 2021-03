Impfzentrum in Grimmen eröffnet: So lief der erste Tag

Grimmen

Pünktlich um neun Uhr werden die ersten Impflinge in Grimmen zur Anmeldung und in den Wartebereich der neuen Außenstelle des Impfzentrums begleitet. Zur Eröffnung sind der ärztliche Leiter, Dr. Florian Stockinger, und Impfzentrumsleiter Heiko Gernetzki in Grimmen vor Ort, um für den geregelten Betrieb zu sorgen. Denn schon am ersten Tag wurden 76 Termine über das Servicecenter des Bundesministeriums für Gesundheit vergeben. Insgesamt sollen zukünftig über zwei Impfstrecken bis zu 200 Menschen täglich geimpft werden können. Das DRK Nordvorpommern, das DRK-Krankenhaus Grimmen, die Bundeswehr und das THW unterstützen die Außenstelle im Vereinshaus des Rassegeflügelzuchtvereins, Gartenweg 1, personell.

Der Standort soll aufgrund der geografischen Lage und der Anfahrtswege gewählt worden sein. Neben der Außenstelle in Grimmen wurden auch in Bad Sülze und Bergen Außenstellen des Impfzentrums in dieser Woche eröffnet. „Um die Impfstationen im Landkreis Vorpommern-Rügen gerecht zu verteilen“, erklärt Heiko Gernetzki, Impfzentrumsleiter. Die Impfbereitschaft hat sich in der Region gut entwickelt“, berichtet Gernetzki. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer (über 80-Jährige) und Astrazeneca (medizinisches Personal unter 65 Jahre) werden verimpft.

Entsprechend den Terminvereinbarungen werden die Impfdosen berechnet und geliefert. „Nicht mehr Impfstoff als notwendig. Wenn Impfungen übrig bleiben, weil Termine nicht wahrgenommen werden konnten, werden die Reste an Personen der Prio-Liste verimpft“, erklärt Gernetzki weiter. Diese Liste soll mithilfe der Hausärzte erstellt und aktualisiert werden, um sorgfältig mit den Impfdosen zu wirtschaften.

Dazu können zum Beispiel Personen über 80 ohne Benachrichtigung oder ohne bisherigen Termin zählen. „Zu 95 Prozent werden die Termine wahrgenommen“, sagt der Impfzentrumsleiter. Auch Dr. Florian Stockinger, ärztlicher Leiter, bestätigt: Bisher wurden alle Termine eingehalten. 20 Personen konnten vor dem Mittag geimpft werden. „Die Menschen wollen geimpft werden. Die Impfbereitschaft ist ausgezeichnet“, betont Stockinger.

Kurt Hoffmann, 80 Jahre alt, hat extra zwei Wochen gewartet, um seine Impfung in Grimmen zu bekommen. „Ich wohne direkt um die Ecke und wollte nicht extra nach Stralsund fahren, wenn ich doch jetzt auch hier geimpft werden kann“, erzählt Hoffmann. Der 80-jährige hat bisher noch keine ernsthafte Krankheit bekommen und will sich vor dem Coronavirus schützen. „Ich möchte ja noch ein bisschen leben und reisen und gesund bleiben. Jetzt fühle ich mich wohl“, betont der Rentner. Das Gespräch mit Chefarzt Lutz Ruppert und die Impfung gingen seiner Meinung nach schnell und unkompliziert.

Soldaten der Bundeswehr helfen bei Anmeldung und Registrierung. Ausweis und Benachrichtigung nicht vergessen! Quelle: Christin Assmann

Für den reibungslosen Werdegang sollen auch die Soldaten des Jägerbataillons Torgelow und der Marinetechnikschule Stralsund sorgen. Für die Impfaußenstelle stellt die Bundeswehr sieben zusätzliche Helfer zur Verfügung. Als Ersatz für die Kräfte, die noch nicht eingesetzt werden konnten und zur Sicherung der Abläufe der Impfstation. So unterstützen die Soldaten die Impflinge bei der Anmeldung und Registrierung. Ab nächster Woche sollen in Grimmen auch die ersten Impflinge der Gruppe 2 mit den über 70-Jährigen, Menschen mit bestimmten schweren Krankheiten, aber auch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grund-, Sonder- oder Förderschulen tätig sind, ihren Pieks bekommen können.

