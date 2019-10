In Elmenhorst entsteht moderne Wohngruppe für Minderjährige

Elmenhorst

Elmenhorst wird ab dem kommenden Jahr zur Heimat von Kindern und Jugendlichen, die es in ihrer Vergangenheit nicht leicht hatten. Der Freie Träger „ LebensRäume e.V“ baut im Herzen des Dorfes ein großzügiges Haus, in dem eine betreute Kinder- und Jugend-Wohngemeinschaft entsteht. Etwa 900 000 Euro sind für das Haus geplant, das voraussichtlich im Frühsommer 2020 bezogen werden kann.

Sechs Jugendliche werden hier in großzügigen Einzel-Apartments im Obergeschoss untergebracht. In der unteren Etage entstehen eine große Wohnküche und die Büros der insgesamt fünf Pädagogen. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen elf und 18 Jahren alt und besuchen verschiedene Gymnasien und Grundschulen in Stralsund oder Grimmen. Aktuell leben sie in einem Haus auf dem Grundstück der „ LebensRäume“ in Zarrendorf. Doch das muss für den Neubau der Kita „Spielbude“ weichen (die OZ berichtete).

Fünf Pädagogen betreuen sechs Minderjährige

Geschäftsführer Tino Borchert weiß, dass die Minderjährigen auf einem schweren Weg in ihr Leben starteten. „Wenn das Jugendamt keine andere Möglichkeit mehr sieht, dass die Kinder in ihren Familien leben können, ohne dass das Kindeswohl gefährdet ist, ziehen sie in solche betreuten Wohngruppen.“ Das Wort Kinderheim gebe es schon lange nicht mehr und werde der modernen Unterbringung und Betreuung auch nicht gerecht. Manche Schutzbefohlene leben nur wenige Monate in der WG. In manchen Fällen habe sich das Verhältnis in den Familien dann bereits entspannt. Doch andere werden bis zu ihrem 18. Lebensjahr von den Pädagogen betreut, verselbstständigt und auf ein eigenständiges Leben vorbereitet.

In der Regel sei der Bedarf an solchen Kinder- und Jugendwohngruppen in den vergangenen Jahren geschrumpft. „Einerseits gibt es einfach weniger Jugendliche bei uns und andererseits greift die ambulante Hilfe heutzutage viel früher und macht die sogenannte stationäre Unterbringung oft überflüssig“, erklärt Borchert. Schätzungsweise 80 Minderjährigen hat der Verein seit 2006 ein Zuhause gegeben und das eigene Elternhaus ersetzt.

Bürgermeister begrüßt Jugendliche mit offenen Armen

In Elmenhorst begrüßte Bürgermeister Dr. Rudi Wendorf ( CDU) das Projekt mit offenen Armen. „Wir sind gern Gastgeber für die Kinder, die in Elmenhorst versuchen, ihren Weg ins Leben zu finden“, sagt er beim Richtfest. Immerhin gebe es in Elmenhorst auch einige Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Die Wohngruppe liegt unweit vom neuen Spielplatz, der Sportplatz steht den Jugendlichen zur Verfügung und es gebe zwei Reitvereine im Dorf. Pastorin Viviane Schulz segnete das Haus und auch die unmittelbaren Nachbarn hätten sich eher über den Neubau gefreut, als dass sie sich skeptisch geäußert hätten. Auf dem Grundstück verfiel viele Jahre lang ein altes Haus. „Wir haben nicht nur die Ruine, sondern auch Sperrmüll der vergangenen 50 Jahre auf dem Grundstück entsorgt“, sagt Tino Borchert. Nun ziert ein modernes Haus die prominente Stelle des Dorfes.

Bürgermeister Rudi Wendorf (l.) und Pastorin Viviane Schulz (2. v. l.) machten auf Elmenhorsts Freizeitangebote aufmerksam und freuen sich auf die Kinder und Jugendlichen. Quelle: Carolin Riemer

Lob fand der Geschäftsführer beim Richtfest nicht nur für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Kirche, sondern auch für die Handwerker der Baustelle. „Bei Wind und Wetter und auch in der sommerlichen Hitze arbeiteten sie fleißig.“

Von Carolin Riemer