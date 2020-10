In Grimmen findet die wohl kleinste Buchmesse des Landes statt

Grimmen

Klein aber fein: In Grimmen findet in der kommenden Woche die wohl kleinste Buchmesse des Landes statt. In der „Buchhandlung Steffen“ präsentieren sieben Verlage aus Vorpommern ihre vornehmlich regionalen Titel. Nicht nur die Novitäten aus diesem Jahr, sondern auch Dauerbrenner und Zugpferde bekommen in den kommenden Wochen einen ganz besonderen Platz von Buchhändler Wolfgang Tober. „Unsere Leser aus Grimmen fragen stark nach regionalen Titeln: Krimis, die in Stralsund und auf Usedom spielen, Gedichtbände und auch plattdeutsche Geschichten sind sehr beliebt.“

Bücher am Ort des Geschehens verkaufen

Während Buchhändler sich oft als Kompass sehen, die ihren Lesern den Weg durch ein schier undurchdringliches Dickicht an Neuerscheinungen – immerhin etwa 80 000 pro Jahr – weisen, möchten Vorpommerns Verlagsleiter die Lektüre an den Ort des Geschehens bringen. Das Programm der sieben hiesigen Verlage, die unter dem gemeinsamen Label „Vorpommersche Verlage“ zusammenarbeiten, ist sehr abwechslungsreich: Sachbücher, Romane, Erzählungen, Wanderführer und regionale Kochbücher finden sich zum Teil noch druckfrisch in den Regalen der Grimmener Buchhandlung.

Anzeige

Da schreibt beispielsweise das Stralsunder Buchhändler-Ehepaar Katrin und Peter Hoffmann ein spannendes Buch über einen Skandal im Stralsunder Stadtarchiv namens „Der Schatz der Wulflams“. Autor Detlef Schnell nimmt den Leser mit auf eine historische Reise durch das Schloss Griebenow und Kristian und Klaus-Dieter Salewski erklären auf humoristische Weise die Besonderheiten der Pommern in ihrem Buch „Plaudereien über das Land am Meer“.

Buchhändler können eigene Mini-Messe gestalten

Buchhändler Wolfgang Tober platziert die Lektüre auf mehreren Buchtischen mitten im Geschäft – Premiumplätze. Plakate und die passende Schaufensterwerbung setzen die Bücher darüber hinaus in Szene. Lesungen und Signierstunden mit den Autoren seien in diesem Jahr jedoch nicht realisierbar. Zu streng seien die Hygieneregeln – harte Zeiten für Händler und Verleger. Für Verlagsleiter Michael Handwerk aus Elmenhorst ist die Zusammenarbeit mit den Buchläden Vorpommerns auch deshalb besonders wichtig.

In Zukunft soll es öfter solche Aktionen geben, Buchhändler seien bei den „Vorpommerschen Verlagen“ immer willkommen, wenn sie ihre eigene kleine Vorpommern-Messe gestalten möchten. „Durch den Lockdown und die Schließung der Buchläden sind wir noch bestrebter, den Kunden unsere Neuerscheinungen zu präsentieren.“ Und so manches Mal lernt der Verlagsleiter in den Buchhandlungen auch einen vielversprechenden neuen Autor kennen, der über seine Region eine Geschichte schrieb.

Im Winter melden sich täglich Autoren

Vor allem am Ende des Winters gehen bei Michael Handwerk täglich Manuskripte ein. Dann muss er entscheiden, ob das Buch in das Portfolio seines Verlages passt. Handwerg hat sich mit seinem Verlag „Edition Pommern“ hauptsächlich auf Sachbücher spezialisiert. Doch er verlegt auch Romane, die unter anderem auf der Insel Rügen oder in Stralsund spielen. Sein Sohn Anton las zuletzt „Das Pudelding vom Strelasund“ und genoss die Geschichte, die sich um einen Hund dreht, die Geschichte der Seebäder dabei aber nicht außer Acht lässt.

Klaus-Dieter Salewski, der zusammen mit Ingo Gudusch im Jahr 2011 den „Karl-Lappe-Verlag“ mit Sitz in Greifswald gründete, verkaufte bereits 4500 Wanderführer, die den Leser durch die vorpommersche Natur führen. Es sind die Zugpferde des Verlags. „Gerade in einer Zeit, in der die Menschen durch die Corona-Pandemie nicht mehr so oft ins Ausland reisen, möchten wir zeigen, wie schön unsere Heimat ist und sie auch an die unbekannten Orte führen.“

Salewski arbeitete viele Jahre als Physiker an der Universität und gründete seinen eigenen Verlag, nachdem er selbst ein Buch schrieb. In „Plaudereien über das Land am Meer“ widmete der Autor auch Grimmen ein Kapitel. „Grimmen – Vorpommerns Kuwait“ nannte er den Abschnitt und spielt damit auf das Erdölvorkommen an.

Von Carolin Riemer