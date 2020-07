Der am Sonntag in Grimmen gestohlen gemeldete Radlader gibt der Polizei Rätsel auf. Kurz nachdem der Diebstahl bekannt wurde, hat in der Nähe ein Papiercontainer gebrannt. Vor diesem haben die Polizisten Reifenspuren entdeckt, die von einem Radlader stammen könnten. Der Gestohlene tauchte am Montag wieder auf.