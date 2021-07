In Grimmen ist er als Entenvater bekannt

Grimmen

Viele Grimmener nennen ihn schon „Entenvater“. Gemeint ist Reinhard Geske der vormittags und nachmittags mit seinem E-Rollstuhl am Schwanenteich anzutreffen ist und bereits von dem Federvieh erwartet wird. Denn es gibt immer ein wenig Futter. Der 71-Jährige wurde in Bassin geboren, besuchte in Stoltenhagen und Grimmen die Schule. Viele Jahre arbeitete er beim VEB Erdöl-Erdgas. “Ich habe es damals gut abgepasst, es gab guten Lohn und schnell hatte ich auch eine Wohnung“, erzählt der Senior und meint, dass er durch die Arbeit in der Testanlage sehr viel von der DDR zu sehen bekam. Seit 1964 wohnt Reinhard Geske in Grimmen, arbeitete auch beim Geflügelschlachthof. „Grimmen ist eine schöne Stadt und besser geht es nicht, wenn man hier geboren wurde“, weiß Geske, der 25 Jahre auch in Grimmen Fußball spielte und deshalb auch immer bei Heimspielen im Sportforum zu sehen ist.

Von Walter Scholz