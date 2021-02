Grimmen

Für den Feiertag der Liebe soll in Grimmen und Umgebung niemand mit leeren Händen dastehen müssen. Ob Blumen, Deko, Liebesgeschichte oder Gaumenschmaus – die Angebote sind vielfältig und die Händler mit liebevollen Tipps gewappnet.

Was gibt es Schöneres als Blumen zum Valentinstag?

Die Valentinstagspecials von der Blumenfee Mandy Katrin sind offensichtlich gekennzeichnet: Herzen überall. „Das Herz muss schon dabei sein“, betont die Floristin lächelnd. Blumentöpfe, Dekoschalen und Herzstecker übermitteln die liebevolle Botschaft für den Valentinstag. Rosen werden am meisten gekauft, aber auch Gepflanztes mit Frühlingsblumen oder Orchideen sind bei den Verliebten beliebt. „Männer geben sich schon Mühe“, weiß Mandy Katrin. Ihr besonderer Tipp sind die Ecuador Rosen, die als besonders hochwertig gelten und zu den schönsten Rosen der Welt gehören. Ihre Farben und Größe stechen hervor und halten sich länger als andere Rosen. „Gefriergetrocknete Rosen halten sogar noch länger, weil die Feuchtigkeit komplett entzogen wurde. Die halten sich ewig“, erzählt die Floristin. Und so soll es ja auch mit der Liebe sein.

Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen

Dieser Philosophie schließt sich auch die Genussmanufaktur in Griebenow an. Christoph Gärtner und Daniel Bense haben als Valentinstagsspecial eine bunte Mischung zum Verwöhnen für die Verliebten zusammengestellt. „Das Schönste zum Valentinstag ist, sich Zeit füreinander zu nehmen“, sagen die Genüssler. Zum Beispiel bei einem ausgedehnten Frühstück und einem Winterspaziergang. Dafür gibt es süße Überraschungsgebäcke, eine Kuchenauswahl oder den Brownie im Glas. „Ob es später mit wärmenden Glühpunsch heiß hergeht oder der Abend mit einem feinen Rosé oder lieber dem federleichten Birnencidre eine prickelnde Fortsetzung findet, das kann jeder selbst entscheiden“, so Gärtner und Bense weiter. Frau Gärtner wird auf jeden Fall mit einem Dinner und einer Tanzeinladung bei Kerzenschein überrascht.

Die „Genussmanufaktur“ in Griebenow verzückt den Gaumen an Valentinstag. Quelle: Christoph Gärtner

Herzen fliegen bei Anke Wiegert in die Augen

Im „Snik Snak“ gibt es viele Geschenkideen zum Feiertag der Liebe. Ob Anhänger, Aufsteller, Figuren oder Bilderrahmen, die Auswahl ist reine Herzenssache. Die Bilderrahmen wären eine gute Idee für frisch Vermählte oder ein besonderes Erinnerungsfoto. Aber auch die beleuchteten Herzfiguren sind im Dunkeln ein Blickfang und sorgen für romantische Stimmung. „Es wurden auch schon Osterhasen gekauft, für Partner, die sich Hasi nennen“, berichtet Wiegert. „Männer suchen auch gezielt nach den Vorlieben und Wünschen der Liebsten aus“, erklärt sie weiter. Ausgesprochen schön findet die Inhaberin die romantischen Figuren der verträumten Mädchen. „Die erinnern mich an die alten Märchen“, betont Anke Wiegert. Für sie zählt die Geste an Valentinstag und über eine Überraschung freut sie sich am meisten. Bestellen können die Kunden telefonisch oder über Facebook und die Geschenke vor der Tür abholen.

Valentinstag bedeutet für Anke Wiegert, 51, Herzenssachen. Quelle: Christin Assmann

Mit Liebesgeschichten ins Schwärmen geraten

Für diejenigen, die mehr von anderen Liebesgeschichten erfahren möchten, findet auch der Buchladen Steffen Beschäftigung für die Augen. Beliebt ist das Büchlein: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ von Sam McBratney verrät Geschäftsführerin Cornelia Steffen. „Eine niedliche Hasengeschichte, die es in verschiedenen Ausgaben gibt“, erklärt sie. Ansonsten werden die Romane von Jojo Moyes gern gekauft. Auch kleine Aufsteller mit Liebessprüchen für jeden Tag passen zum Valentinstag. Durch den anhaltenden Lockdown darf auch die Buchhandlung die Kunden nicht wie gewohnt betreuen. Aber im Onlineshop ist das Angebot groß und kann nach Hause oder zum Laden für Selbstabholer bestellt werden. Frau Steffen selbst interessiert sich mehr für Krimis, Sachbücher und historische Romane. „Man kann ja auch was anderes schenken, je nachdem was Mann oder Frau lieber liest“, findet Steffen.

Von Christin Assmann