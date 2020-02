In Grimmen schauen Pittiplatsch und seine Freunde vorbei 

Grimmen

Einfach mal wieder herzhaft mit den Helden der Kindheit lachen oder doch lieber Schnäppchen beim ersten großen Baby- und Kinderbasar der Arbeiterwohlfahrt abgreifen? Dies ist am Wochenende in Grimmen möglich. Oder haben Sie mal wieder Lust auf einen Theaterbesuch?

Pittiplatsch kommt ins Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas “

Aufregung herrscht im Märchenwald. Maulwurf Buddelflink hat Geburtstag. Alle wollen ihm etwas Besonderes schenken. Moppi, Schnatterinchen, Herr Fuchs & Frau Elster, der Bär Mischka und natürlich Pittiplatsch der Liiiiiiiebe. Und der hat – „denke, denke, denke …“ – eine verrückte, aber wunderschöne Idee. Wir schenken Buddelflink eine Zirkusvorstellung und alle spielen mit. Aber dafür muss man fleißig werkeln, basteln und üben. Werden sie es schaffen? Im neuen Programm geht es mit Spaß, Spannung und viel Musik recht turbulent zu. Gespielt wird mit den Original-Puppen aus dem Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Die Tickets kosten acht Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene. Auch am Veranstaltungstag ist die Tageskasse geöffnet.

Großer Basar für Kinder in der Grimmener Arbeiterwohlfahrt

Nach intensiven Sanierungsarbeiten im und am „Käthe-Kollwitz-Haus“ findet in der Grimmener Arbeiterwohlfahrt an diesem Wochenende die erste große Veranstaltung des Jahres statt. Geplant ist ein Baby- und Kinderbasar. Angeboten werden Bekleidung, Spielzeug und Kinderbücher. Los geht es bereits am Donnerstag im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr. Am Freitag geht es dann ebenfalls in der Zeit von 13 bis 18 Uhr weiter. Der letzte Tag des Basars ist dann am Sonnabend. Hier können interessierte Leute in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Arbeiterwohlfahrt vorbeischauen. Wie die Organisatoren erklären, wird es auch kleine Speisen und Getränke geben.

Musical von Cole Porter

„Kiss me, Kate“ heißt es am Freitag um 19.30 Uhr in Stralsund im Theater Vorpommern. Frisch, heutig, witzig und temporeich wird Cole Porters Musical auf der Bühne erzählt. Die große Orchesterbesetzung sorgt für den legendären Cole-Porter-Big-Band-Sound vom Broadway. Und Songs wie „Wunderbar“, „Viel zu heiß“ und „Schlag nach bei Shakespeare“ machten „Kiss me, Kate“ zum erfolgreichsten Musical von Cole Porter.

