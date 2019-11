In Grimmen und Umgebung dreht sich alles um die besinnliche Zeit

Grimmen

Advent, Advent... An diesem Wochenende wird vielerorts die Weihnachtszeit eingeläutet. Sei es mit den Weihnachtsmärkten in Grimmen und Abtshagen, dem Adventsmarkt in Griebenow oder dem Adventskonzert im Grimmener Kulturhaus.

Heimeliger Markt lockt nach Abtshagen

Ein beheiztes Zelt, ein buntes Programm und ein kleiner aber feiner Markt locken am Sonnabend auf den Sportplatz in Abtshagen. Die Gemeinde Wittenhagen lädt zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Um 14 Uhr öffnet er seine Tore.

Ein Paradies für jene, die noch keine Geschenke für ihre Lieben haben, erwartet die Gäste mit dem Markt. Das Angebot reicht von Holz- und Bastelarbeiten, über Getöpfertes, Schmuck und Genähtes bis hin zu Gestecken. Mit regionalen Leckereien können sich die Weihnachtsbesucher stärken, die Lütten sich in einer Strohecke austoben oder sich beim Basteln die Zeit vertreiben.

Auf der Bühne bieten zunächst die Schüler der ortsansässigen Grundschule ein Programm. Im Anschluss geben die Trommler der Trommelschule des Hortes etwas auf die Ohren. Weitere Bühnen-Acts liefern ein Posaunenchor, Line Dancer sowie die Band Rezeptfrei – eine Nachwuchsband aus Stralsund, die Poprock-Songs spielt. Mit dem gemeinsamen Weihnachtssingen mit dem Kirchenchor ab 19 Uhr soll der Tag ausklingen.

Damit niemand auf einen oder mehrere Becher Glühwein verzichten muss, gibt es einen Fahrdienst, der die Gäste gut und sicher nach Hause bringt.

Puppentheater und zehn Meter langer Stollen sind die Highlights in Grimmen

Bereits am Donnerstag eröffnete der dreitägige Grimmener Weihnachtsmarkt an zwei Standorten – in der Innenstadt und im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. Auf dem Markt hält täglich um 15.30 Uhr der Weihnachtsmann seine Sprechstunde ab. Am Sonnabend gastieren ab 17 Uhr Willi Freibier, Pascal Krieger und Deutschlands bestes Helene-Fischer-Double, Victoria Kern, auf der Bühne des Grimmener Weihnachtsmarktes vor dem Rathaus.

Für die jungen Gäste gibt es um 14.30 Uhr ein Puppenspiel – ein weihnachtliches Märchen – im Rathaussaal. Bekanntlich sichert an dem Nachmittag rechtzeitiges Erscheinen die besten Plätze.

Das Highlight des Weihnachtsbasars im Kulturhaus bietet die Stadtbäckerei Kühl am Sonnabend. Um 14 Uhr schneiden die Mitarbeiter Vorpommerns wohl längsten Stollen an. Immerhin zehn Meter ist er lang. Die einzelnen Stücke werden für gute Zwecke verkauft. Der Erlös soll sowohl der Grimmener Tafel als auch der SOS-Dorfgemeinschaft zugutekommen. Ansonsten bereitet das Stöbern inmitten von Kunsthandwerk garantiert viel Freude. Dem Markt ist ein kleines Advents-Café, das die Grimmener Tafel betreibt, angeschlossen. Kinder können in der Weihnachtsbäckerei am Sonnabend Plätzchen für die Eltern oder Großeltern backen oder die Bastelstraße des „Clubs 96“ nutzen.

Klein, aber fein: Der Griebenower Adventsmarkt

Der Adventsmarkt im Griebenower Schloss war stets ein Besuchermagnet. Nur weil das Schloss saniert wird, soll nicht ganz mit der Tradition gebrochen werden. In der Remise, einem einstigen Wirtschaftsgebäude, gibt es einen kleinen Markt am Sonntag ab 10 Uhr. Es gibt Kunsthandwerkliches, wie Wollprodukte, Keramiken und Adventsgestecke. Einen kleinen Flohmarkt zusätzlich. Und natürlich auch Speisen und Getränke. Das provisorische Schlosscafé hat geöffnet. Für die Kinder gibt es eine Bastelstraße und Kutschfahrten. Übrigens: Für die Remise endet die Saison mit diesem Tag. Sonntag wird also letztmalig Gelegenheit sein, Geschenke zu erwerben. Oder zu gewinnen. Denn zum Abschluss des Tages gibt es eine Tombola.

Adventskonzert restlos ausverkauft

Wer Karten für das Adventskonzert am Sonntag im Grimmener Kulturhaus erstehen konnte, hatte Glück. Denn die Veranstaltung ist restlos ausverkauft. Der Grimmener Stadtchor, die Grimmener Blasmusik und das Theater Vorpommern gestalten ein feierliches Adventsprogramm im großen Saal des Kulturhauses.

Von Anja Krüger