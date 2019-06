Groß Lehmhagen

Feiern im Park. Dieses Motto gilt am Wochenende auf dem Gelände des psychiatrischen Pflegewohnheims „Dr. Gerhardt-Haus“ in Groß Lehmhagen. „Unser gesamtes Team und die Bewohner fiebern seit Wochen dieser Traditionsveranstaltung in unserem Park entgegen“, sagt Andrea Telke, Pflegeleitung im „Dr. Gerhardt Haus“.

Um 11 Uhr soll das bunte Fest beginnen. „Natürlich sind auch in diesem Jahr unsere Bewohner fest in das Programm integriert“, sagt Monique Lenz. Wie die Ergotherapeutin erklärt, wird es eine Modenschau der etwas anderen Art geben. „Wir haben eine richtig lustige Show unter dem Titel ’Hut ab’ vorbereitet“, beschreibt sie.

Bis 17 Uhr werden auf der Bühne zudem zahlreiche Gäste erwartet. Unter anderem wird Torsten Dittmann während des gesamten Tages die Moderation und musikalische Begleitung übernehmen. Zudem können sich die Besucher beispielsweise auf die Grimmener Line-Dancer und die Elmenhorster Herzbuben freuen. „Im gesamten Park wird es zahlreiche Stände geben. Das Angebot reicht von gehäkelten Kuscheltieren, über Tupperware bis hin zu gefertigten Arbeiten der Bewohner des psychiatrischen Pflegewohnheims“, zählt Monique Lenz auf. Eine besondere Aktion führt in diesem Jahr die Polizei durch. So haben alle Gäste die Chance sich ihr Fahrrad kodieren zu lassen. Ein großes Augenmerk wird auf die Kinder-Animation gelegt. „Es wird zahlreiche Spiele geben und die jüngsten Besucher können unter Anleitung ein Insekten-Hotel basteln“, sagt Andrea Telke.

In dem 1997 errichteten „Dr. Gerhardt Haus“ gibt es 24 Einzel- und sechs Doppelzimmer. Zudem verfügt die Einrichtung über diverse Therapieräume. „Unser Pflegewohnheim untergliedert sich in einen offenen und einen geschlossenen Bereich. Im Rahmen des Parkfestes wird es stündliche Führungen durch die psychiatrische Einrichtung geben“, erklärt Andrea Telke. Bis auf eine freie Stelle im geschlossenen Wohnbereich ist das Pflegewohnheim vor den Toren der Stadt Grimmen derzeit komplett ausgelastet.

Raik Mielke