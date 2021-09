Grimmen

Am Sonnabend, dem 18. September, heißt es in der Trebelstadt: „Pasternack in Church“. Die gleichnamige Konzertreihe musste wegen der Pandemie zwangspausieren, jetzt kann sie nach den Lockerungen wieder stattfinden. Der Musiker konzertiert um 19 Uhr in der Grimmener Marienkirche. Der Eintritt kostet 22 Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Steffen. Andreas Pasternack, dessen Bühnenpräsenz an die eines Frank Sinatra erinnert, wird dem Grimmener Publikum sein neuestes Programm vorstellen und dabei seinem Erfolgsrezept treu bleiben. Auf jazzige Klänge, die Freiraum für Kreativität und Improvisation bieten, folgen eigene Bearbeitungen beliebter Oldies, deutscher Kultschlager und internationaler Hits.

Festwoche in Abtshagen

In der Festwoche der Gemeinde Wittenhagen findet am Wochenende ein umfangreiches und vielseitiges Programm statt. Es geht los um 11 Uhr mit dem Fest der Vereine. Ein Familientag auf dem Sportplatz mit Hüpfburg, Funino, Zuckerwatte, Bubble-Ball, Schminken, Modenschau, Ponyreiten, Tombola und vielen weiteren Überraschungen erwartet die Besucher. Im Anschluss ist um 17 Uhr Anpfiff auf dem Fußballplatz. Der SV Abtshagen tritt gegen den 1. FC Magdeburg an. Danach folgt um 20 Uhr Tanz mit DJ Osna und DG Pogo.

Am Sonntag nähert sich die Festwoche ihrem Ende. Doch erst mal beginnt der Tag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst auf Plattdeutsch. Im Anschluss wird um 10 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik angeboten. Danach geht es noch mal auf den Platz zum Fußballspiel der SVA-Männer gegen den FSV Klevenow. Anpfiff 13 Uhr.

Reitertag in Elmenhorst

Auch in Elmenhorst wird es sportlich. Der Reitsportclub Elmenhorst 2008 e.V führt am Sonnabend ab 9 Uhr seinen „5. Reitertag“ durch. 13 Prüfungen und die Kreis-Kinder- und Jugendsportspiele M-V stehen auf dem Programm. Es gibt Dressur, Springen E bis A, Führzügelwettbewerb, Voltigieren und vieles mehr. Außerdem werden Flohmarkt und Tombola, Hüpfburg, Kinderschminken und Glitzertattoos angeboten. Ab 20 Uhr soll ein Reiterball stattfinden.

Rakower Erntefest

In der Gemeinde Süderholz beginnt der Tag um 11 Uhr mit Frühschoppen auf der Festwiese. Ab 13.30 Uhr kommt der Festumzug ins Rollen. Um 15 Uhr wird im Vereinshaus ein buntes Programm mit Spielen, Kinderschminken, Kita-Auftritt, Kuchen, Eis und Saatguttauschbörse angeboten. Für den Abend wird ab 20 Uhr zum Tanz mit DJ Jürgen in das Vereinshaus eingeladen.

