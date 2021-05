Infos zur Jugendweihe in Grimmen: Veranstaltung im Juni

Grimmen

Die Jugendweiheteilnehmer des 2021er-Jahrgangs warten noch auf ihren großen Tag. Die Feiern finden coronabedingt erst im Sommer statt. Und dennoch dreht sich beim Verein „Jugendweihe Vorpommern-Rügen e.V.“ schon vieles um die Jugendweihefeiern und die dazu gehörenden Veranstaltungen für das kommende Jahr.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir laden deshalb Interessenten recht herzlich zu unserer Infoveranstaltung am Donnerstag, dem 3. Juni 2021 um 17 Uhr, in das Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen ein“, sagt Michaela Block, Organisatorin im Verein. Dann soll über die Jugendweihe 2022 und die offene Jugendarbeit informiert werden.

Eine Anmeldung unter 0176 42031475 oder info@jugendweihe-vr.de seit zwingend erforderlich, damit den Interessenten die Voraussetzungen über die Teilnahme an der Info-Veranstaltung nach der Corona-Übergangs-Landesverordnung MV Anlage 44 zu § 8 Absatz 9 mitgeteilt werden kann.

Von Almut Jaekel