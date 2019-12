Inge sorgt für Musik und gute Laune im Grimmener Senioren-Domizil

Grimmen

Am Anfang hat sie gar nicht gesungen, dann mitgesummt und nun traut sie sich und singt. So erinnert sich Inge Schlaak an ihren musikalischen Werdegang. Animiert wurde die 77-Jährige von der Direktorin des Kursana Domizil in Grimmen, Irene Salomo.

Inge Schlaak ist ein wenig stolz darauf, ihre Scheu überwunden zu haben. Ihre Auftritte haben Irene Salomo und die Ehrenamtlerin gemeinsam bei Geburtstagen der Bewohner des Domizils – da bringen sie den Senioren ein kleines Ständchen. Das ist unterhaltsamer als nur ein Blumenstrauß.

Inge Schlaak ist eine Ehrenamtliche, die mindesten drei Mal pro Woche ins Kursana Domizil kommt – zum Chor, Volkslieder singen, zum „Mensch ärgere Dich nicht“-Nachmittag mit den Bewohnern. Die ausgesprochen fitte Seniorin mit der sportlichen Kurzhaarfrisur überträgt ihre Energie auf die Bewohner. Immer bringt sie neue Lieder mit, ihr persönlicher Hit ist „My Bonnie is over the ocean“, und das gehört auch inzwischen zu den Lieblingsliedern der Bewohner.

Natürlich ist auch stets ihre Mundharmonika dabei oder das Akkordeon, das Inge Schlaak „ Quetschkommode“ nennt. Als ihre Mundharmonika einmal kaputt ging, spendierte ihr das Kursana-Domizil eine neue. Denn Inge ohne Mundharmonika ging gar nicht und der Heim-Chor geht auch ohne Inge nicht. Sie fühlt sich dort wohl. „Hier herrscht rund um eine freundschaftliche Atmosphäre. Da kann man auch mal mit den Bewohnern platt snacken“ , sagt sie. Gesungen und gespielt werde alles, was die Älteren können und mögen, sagt die 77-Jährige.

Musik und Bewegung – sie fährt ausschließlich mit dem Fahrrad – halten sie jung. 30 Jahre lang arbeitete Inge Schlaak in der Grimmener Molkerei an der Milchannahme. Als diese nach der Wende geschlossen wurde, war sie einer Reinigungsfirma beschäftigt. Die Konstante in ihrem Leben ist jedoch die Musik, die sie schon von klein auf liebte und „aus der ich Kraft und meine gute Laune schöpfe“.

Als ihre Schwester ins Domizil zog – sie lebte 13 Jahre in der Einrichtung – besuchte Inge Schlaak sie täglich und sorgte auch schon während dieser Zeit für Geselligkeit. Vor drei Jahren starb ihre Schwester und Inge blieb dem Heim treu. Und irgendwie ist das Kursana Domizil ein Stückchen Zuhause für sie geworden.

Von Martina Krüger