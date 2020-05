Ingolf Lange hat eine Leidenschaft für Holzarbeiten und das runde Leder

Grimmen

Es gibt sie noch, jene Leute, die ihren Traumberuf ein ganzes Leben lang ausführen und hierbei nie die Freude an der Arbeit verlieren. Einer von ihnen ist der 50-jährige Glashagener Ingolf Lange. 1986 begann er in Grimmen eine Ausbildung zum Zimmermann. Nach vielen Jahren beruflicher Tätigkeit als Zimmermann, gründete Ingolf Lange im Jahre 2007 in Glashagen seine eigene Firma.

Seither ist der Glashagener einer der Fachmänner der Region in Sachen Zimmerarbeiten und Holzbau. „Auch nach so vielen Jahren machen mir die Arbeit und die immer wieder neuen Herausforderung einfach Spaß“, erklärt er.

So lange es die Knochen mitmachten, gab es eine zweite große Leidenschaft im Leben von Ingolf Lange. „Ich habe viele Jahre Fußball gespielt. Gemeinsam mit vielen Kumpels war ich beim FSV Klevenow aktiv. Eine schöne Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere. Noch heute bestehen zahlreiche Freundschaften aus dieser Zeit“, sagt er.

Von Raik Mielke