Initiative klebt Stolperstein-Sticker in Grimmen

In Grimmen wurde am Montag aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz der NS-Opfer gedacht. Die Initiative „Stolpersteine auch in Grimmen“ initiierte eine Stolperstein-Aktion. Sie brachte Sticker in Form solcher Gedenksteine für die jüdischen Mitbürger, die 1938 vertrieben wurden, auf dem Gehweg vor dem Haus Lange Straße 1 an.