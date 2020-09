Insel Rügen: Northern Lite und Grimmener DJ auf der Waldbühne

Bergen/Grimmen

Ein „A 20-Open-Air“ konnte in diesem Jahr in Grimmen nicht stattfinden. Trotzdem müssen die Trebelstädter in diesen Tagen nicht auf elektronische Musik verzichten. Auf der Waldbühne Rügen in Bergen findet am Sonnabend das erste „Rügen-Open-Air“ statt. Mit dabei auch der Grimmener Jörn Kurowski alias DJ Kuro.

„ Northern Lite“ auf der Waldbühne Rügen

Und das Programm auf der Waldbühne kann sich wirklich sehen lassen. Als Top-Act wird eine der besten deutschen Bands für elektronische Musik erwartet. Die Rede ist von „ Northern Lite“. Die dreiköpfige Band aus Erfurt wurde 1997 von Andreas Kubat und Sebastian Bohn gegründet. Im vergangenen Jahr begeisterten sie bereits die Grimmener im ausverkauften Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

„Nach Vorbild der Partyreihe ‚Grimmen tanzt‘ soll nun auch in Rügen ein traditionelles Open Air entstehen“, erklärt Jörn Kurowski, der am Wochenende ebenfalls ein Set spielen wird. Zudem können die Partylustigen auf der Waldbühne DJ Grace Thompson und DJ TBA erleben. Noch gibt es einige Restkarten.

Ein Bus fährt von Grimmen zum „Rügen-Open-Air“

Als besonderes Highlight wird am Sonnabend auch ein Bus von Grimmen aus zur Waldbühne fahren. Dieser startet um 17 Uhr am Grimmener Hauptbahnhof seine Reise zum Festivalgelände auf der Insel Rügen. Auch im Bus kann man über die Ticket-Plattform „eventbrite“ noch einen Sitzplatz ergattern. Weitere Haltestellen sind in Abtshagen um 17.15 Uhr, Negast um 17.30 Uhr und anschließend am Stralsunder Hauptbahnhof geplant.

