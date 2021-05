Stralsund

Als erster Landkreis in MV hatte Vorpommern-Rügen schon vergangene Woche die 100er-Grenze bei den Inzidenzen weit hinter sich gelassen. Jetzt steht fest: Der Landkreis marschiert auch als Erster im Land stramm auf die 50 zu. Am Mittwoch lag der Inzidenz-Wert bei 54,7.

Das sei ein Erfolg aller. „Ich möchte den Einwohnern von Vorpommern-Rügen ganz persönlich danken, dass sie so diszipliniert waren“, sagt Landrat Stefan Kerth (SPD). Und er will quasi eine Belohnung für alle und möchte beim Land ein Fünf-Punkte-Programm durchsetzen, das schrittweise umgesetzt werden soll.

Fünf-Punkte-Plan für Vorpommern-Rügen

Und das ist der Plan: Erstens sollen die Schulen für alle im Präsenzunterricht öffnen. Zweitens sollen die Kitas wieder normal für alle eine Betreuung anbieten. „Punkt 3 ist die Öffnung des Einzelhandels unter Einhaltung strengster Hygieneregeln. Auf jeden Fall soll der Termin-Einkauf wegfallen. Wir wollen auch über den Verzicht der Tests nachdenken“, sagt der Landrat und schiebt Forderung 4 und 5 gleich hinterher. „Auch die Außengastro kann öffnen. Und liegt der Inzidenzwert unter 50, wollen wir zudem die Hotels aufmachen“, so der SPD-Mann am Mittwochabend gegenüber der OZ. Kerth ergänzt: „Unsere Kontaktnachverfolgung hat gezeigt, dass die Ansteckung in diesen Bereichen geringer ist als in Familien oder am Arbeitsplatz. Wir halten unsere Forderungen deshalb für vertretbar und gerechtfertigt.“

Dabei hieß es zuletzt noch aus dem Landratsamt, dass die stabile Lage unter 100 keine Lockerungen bringe. „Wir haben die Notbremse mit der Ausgangssperre nicht gezogen, nicht ziehen müssen, weil wir wegen der schwankenden Inzidenz nicht dazu gezwungen waren. Aber weil wir nichts verschärft haben, können wir jetzt auch noch nicht lockern“, so die Begründung Anfang der Woche. Dass der Landkreis so schnell mit sinkenden Zahlen aufwarten kann, hatte da wohl keiner gedacht.

Geplant war zunächst Modellprojekt

Dabei war die Vorfreude auf die Zahl 50 schon groß, denn die sollte ein Start für die Modellregion sein, betonte Landrat Kerth immer wieder. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bestätigte bei einem Besuch im Stralsunder Gesundheitsamt: „Der Antrag zur modellhaften Öffnung im Landkreis liegt uns vor. Ich könnte mir fürs Erste drei Regionen vorstellen: Rügen, Fischland und Hansestadt Stralsund.“ Hingegen machte Stefan Kerth kein Hehl daraus, dass er gern den gesamten Landkreis zum Modellprojekt machen möchte.

Bei dem Modellprojekt ging es um die Öffnung der Geschäfte im Einzelhandel und der Außengastronomie. Minister Glawe wollte zudem die Hotels mit einbeziehen. Doch nun scheint der Modellversuch vom Tisch. Der Inzidenz-Musterschüler Vorpommern-Rügen will mehr. „Das Modellprojekt wäre nur zeitlich begrenzt gewesen, wir wollen jetzt dauerhaft öffnen, denn unsere Zahlen geben das her“, sagt Landkreisprecher Olaf Manzke am Mittwochabend im Gespräch mit der OZ. Im Kreis mit rund 225 000 Einwohnern wurden am Mittwoch nur 16 neue Corona-Fälle gemeldet.

Entspannung in Kitas und Schulen

Die guten Inzidenzwerte sind nicht nur der Disziplin der Menschen zu verdanken, sondern auch dem guten Corona-Management in den Kitas und Schulen, heißt es aus der Kreisverwaltung in Stralsund. So sind im Moment nur noch drei Kitas („Pusteblume“ in Gremersdorf, „Rosengarten“ in Ribnitz und „Zwergengarten“ in Klockenhagen) sowie zwei Schulen (Bildungszentrum Stralsund, Wander-Schule in Grimmen) von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Insgesamt hatte es hier in den letzten zwei Wochen nur noch zwölf Fälle gegeben.

In Stralsund hatte ein großer Corona-Ausbruch in der Kita „Am Stadtwald“ sogar zur Schließung der Einrichtung des Internationalen Bundes geführt. Hier hatten insgesamt 15 Erzieher und Erzieherinnen sowie acht Kinder Covid 19.

Die so genannten Entisolierungsabstriche nach Ende der durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne wurden am 29. April durchgeführt. Im Ergebnis konnte die Kita wieder öffnen und betreut nun alle Kinder, deren Eltern in systemrelavanten Berufen arbeiten. Denn natürlich befindet sich die Kita wie alle anderen immer noch in der Notbetreuung. Eine Lockerung ist hier erst zu erwarten, wenn die Inzidenz landesweit sinkt.

Lob für gute Zusammenarbeit

„Unser Gesundheitsamt hebt die beispielhafte Zusammenarbeit mit der Kita-Leiterin, Manuela Kammel, hervor. Trotz eigener Quarantäne war sie immer Ansprechpartner und zeigte großes Engagement. Nur so kann ein solches Infektionsgeschehen gut durchgestanden werden“, sagt Landkreis-Sprecherin Stefanie Skock gegenüber der OZ. Gleiches hatte zuvor schon IB-Chef Martin Pollmann über die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt gesagt.

Von Ines Sommer