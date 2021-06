Stralsund

Vorpommern-Rügen zieht weitere Öffnungsschritte vor. Ab dem 5. Juni dürfen in Stralsund, auf der Insel Rügen und dem Fischland-Darß-Zingst per Allgemeinverfügung des Landkreises vom Freitag unter anderem wieder Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen statt finden.

Vorpommern-Rügen nutzt damit die Gunst der dauerhaft niedrigen Inzidenz. Zuletzt lag diese am Freitag nur noch bei 0,9. Damit ist die Region nahezu frei von Corona-Neuinfektionen. Der Landkreis kann durch das dauerhafte Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 35 an mindestens 14 aufeinanderfolgenden Tagen nun Öffnungsschritte vorziehen, die sonst in Mecklenburg-Vorpommern erst bis zum 21. Juni 2021 vorgesehen sind.

„Das Versprechen war, dass wir im Landkreis möglich machen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen hergeben. Alles andere wäre bei der einstelligen Inzidenz nicht vermittelbar“, so Landrat Stefan Kerth (SPD). Er hatte sich unter anderem besonders dafür eingesetzt, dass Schülern in einem festlichen Rahmen ihre Zeugnisse erhalten können. „Genauso müssen Abschlussfeiern möglich sein“, sagt Kerth.

Die Lockerungen für Vorpommern-Rügen im Überblick:

1. Der Betrieb und damit der Besuch von Indoor-Spielplätzen ist wieder erlaubt.

2. Der Betrieb und damit der Besuch von Schwimm- und Spaßbädern ist wieder erlaubt.

3. Der Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport in allen Sportarten ist wieder möglich. Auch Zuschauer sind wieder erlaubt. Dafür hat der Kreis jedoch einzuhaltende Personengrenzen definiert, die näher unter Veranstaltungen aufgeführt werden.

4. Veranstaltungen mit Publikum sind unter Einhaltung von Auflagen wieder möglich. Im Außenbereich gilt hier eine maximale Personenzahl von 600. Veranstaltungen im Innenbereich sind mit bis zu 200 Personen möglich. Für alle Veranstaltungen weiterhin eine Anzeigepflicht gegenüber der Gesundheitsbehörde.

Was Veranstalter gewährleisten müssen

Der Veranstalter muss jeder Person einen individuellen Sitzplatz zuteilen. Der Abstand zwischen den Sitzplätzen muss den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten, ausgenommen sind davon Angehörige eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. Alternativ kann der Abstand zwischen den Sitzplätzen auf jeweils einen Sitzplatz Abstand reduziert.

In beiden Varianten besteht die Pflicht für die Besucher, eine Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. Die Teilnehmer müssen ein negatives Corona-Test-Ergebnis vorlegen. Geimpfte und genesene Personen, die über einen Nachweis verfügen, sind den getesteten gleich gestellt.

Darf auch wieder getanzt werden?

Nein. Tanzveranstaltungen sind laut Allgemeinverfügung weiterhin untersagt.

Veranstaltungen in Schulen mit bis zu 250 Personen möglich

Die Öffnungsschritte wirken sich auch auf Veranstaltungen im schulischen Bereich aus. Mit einer zweiten Allgemeinverfügung legt der Landkreis die Personengrenzen hier neu fest. So sind ab dem 5. Juni schulische Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen im Freuen und 250 Personen in den Gebäuden wieder erlaubt. Auch hier müssen die aktuell gültigen Corona-Regeln (Hygiene, Abstand, Testpflicht) eingehalten werden.

Von Kay Steinke