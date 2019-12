Irish-Scottish-Wienacht mit Bad Penny im Grimmener Kulturhaus

Grimmen

Zwei Stunden Irischer und Schottischer Folkrock ist am Sonnabend, dem 28. Dezember im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ zu erleben. Die Idee für die Irish-Scottish-Wienacht erwuchs aus den vielen Touren durch Irland und Großbritannien und den alten traditionellen Musiken, die gerade zur Weihnachtszeit gerne gespielt werden. Weltweit sind Songs wie „Whiskey in The Jar“ und „Loch Lomond“ ein Begriff.

Der Abend in Grimmen soll das Keltische mit dem Norddeutschen verbinden, planen die Musiker. Die vier sind echte Nordmänner, die einen Teil ihres Lebens auf See verbracht haben und zum Teil noch verbringen. Sie stammen von alten Kapitänsfamilien ab, in deren Häusern noch Platt gesprochen wurde. Was lag da näher, als diese Verbindung im Namen widerzuspiegeln?

Unterstützt wird die Show vom Filmemacher Robert Kirschneck, der die Live Performance visuell untermalt.

Bad Pennys Folkrock speist sich aus den klassischen Rockinstrumentarien wir Drums, Bass, Keyboard und Gitarre, durchkreuzt von Akkordeon- Klängen und der einzigartigen Folkstimme Ola Van Sanders.

Bad Penny, Sonnabend , 28 . Dezember, 20 Uhr, Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro.

Von Almut Jaekel