Ist der Wolf nun auch in Grimmen unterwegs? Mann sichtet Tier

Grimmen

Ist der Wolf nun auch in Grimmen angekommen? Eine Beobachtung am frühen Freitagmorgen lässt dies vermuten. Ein OZ-Leser hat eine wolfsähnliche Gestalt gegen 5.10 Uhr in der Grimmener Straße der Solidarität beobachtet. Das Tier bewegte sich nach Angaben des Trebelstädters entspannt auf die dortige Ampelkreuzung zu und ließ sich auch vom Verkehr der passierenden Fahrzeuge nicht stören. Unrealistisch ist ein Wolfs-Besuch in Grimmen nicht – ist der Isegrim doch seit längerem in der Region präsent.

In Zarrentin haben Spaziergänger bereits ein ganzes Rudeln mit bis zu zehn Tieren in den Trebelwiesen gesehen. Bekannt ist, dass Wölfe am Tag bis zu 70 Kilometer zurücklegen. Da ist ein Abstecher nach Grimmen doch durchaus vorstellbar. Mit seiner Handykamera konnte der Grimmener einige Fotos machen.

Aufgrund der Dunkelheit und einer etwas größeren Distanz ist das Tier aber nur von den Umrissen her zu erkennen. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht gelingt Ihnen ja der erste Schnapsschuss des Raubtieres in der Trebelstadt.

Von Raik Mielke