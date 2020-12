Italienische Kriegsgefangene auf dem Riems

Riems

Jahrzehntelang war die Existenz des großen Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlagers IIc (Stalag IIc) an der heutigen Hans-Beimler-Straße in Greifswald kaum bekannt. Das änderte sich seit der Wende.

Großes Kriegsgefangenenlager in Greifswald

Anzeige

Zehntausende Kriegsgefangene aus Polen, Frankreich, Belgien, Jugoslawien, der Sowjetunion und Italien wurden im Zweiten Weltkrieg hierher gebracht und in Pommern als Arbeitskräfte eingesetzt. Italien hatte bis zum Sturz Mussolinis und dem folgenden Waffenstillstand im September 1943 an der Seite Deutschlands gekämpft. Dessen Soldaten wurden nun gefangen genommen und interniert. Viele kamen nach Greifswald.

Greifswald: Briefe berichten über Schicksale von Kriegsgefangenen

Einige Italiener wurden ab 1943 auf der Insel Riems eingesetzt, auf der Impfstoffe gegen die Maul- und Klauenseuche produziert wurden. Trotz deren großer Bedeutung für die Ernährung waren deutsche Arbeiter eingezogen worden. Schon 1941 arbeiteten auf dem Riems 86 Kriegsgefangene.

Die Ruine des Pfeilers der 1943 fertiggestellten Seilbahn, mit der die Kriegsgefangenen auf die Insel gelangten Quelle: eob

Mit der Geschichte der ab 1943 auf der Insel eingesetzten Italiener haben sich Prof. Wolfgang Wittmann und Prof. Mariacarla Gadebusch Bondio befasst. Demnach gab es bei Unterkunft, Verpflegung und relativer Freizügigkeit bessere Bedingungen als in Greifswald.

In den Erinnerungen von Antonio Antoinotti heißt es, dass die Versetzung auf die Insel eine wesentliche Verbesserung der Lage für ihn bedeutete. Der Italiener hat 1995 die Insel noch einmal besucht. Er konnte im Krieg sonnabends nach Greifswald fahren und Landsleuten etwas mitbringen. Antinonotti sieht bei den Besuchen in der Stadt die Flüchtlingstrecks aus dem Osten und beobachtet zunehmendes Elend.

Laut seinem Bericht kam er mit etwa 90 anderen Italienern nach Greifswald und musste zunächst einen Bunker auf dem Hof des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums bauen. 14 wechselten im November 1943 auf die Insel. Die Gefangenen wurden in Baracken untergebracht und erledigten Hilfsarbeiten. Es gab Kontakte zur Zivilbevölkerung. „Die jungen Frauen, die uns am Ende ein bisschen Vertrauen entgegenbrachten ... waren für uns wie ein Sonnenstrahl in dem Nebel des schmutzigen und stupiden Krieges.“

Nach einem Jahr verbesserten sich die Bedingungen, die Gefangenen erhielten 100 Mark Lohn. „Wir wurden von den Häftlingsbaracken in Wohnungen versetzt, die im Hof einer kleinen Villa waren. Dort konnten wir eine Zentralheizung genießen. Man schlief außerdem mit Bettlaken. Die Arbeit aber wurde immer mehr. Ich denke, dass die Deutschen der Überzeugung waren, dass sie dabei waren zu siegen und deswegen diese Anstrengungen notwendig waren, aber dann nahm alles das Ende, das jeder kennt.“

Die Italiener blieben nach Kriegsende zunächst auf dem Riems und wurden anschließend in Greifswald für den Abriss militärischer Anlagen eingesetzt. Im September konnten sie sich auf den Weg nach Hause machen.

Von Eckhard Oberdörfer