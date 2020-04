Jagdhund fällt Postbotin in Elmenhorst an

Elmenhorst

Ein Jagdhund fiel am Donnerstag gegen 11.20 Uhr eine Postbotin in Elmenhorst an. Die 27-jährige Zustellerin musste per Rettungsdienst zur Behandlung der Bisswunden an beiden Armen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht werden.

Wie die Polizei auf Nachfrage informierte, beabsichtigte die Postbotin, eine Sendung an einem zuvor vereinbarten Abstellort zu bringen, betrat dazu das Grundstück der Empfänger. Ebenfalls zuvor vereinbart wurde, dass der Hund, ein Deutsch Langhaar, für die Zeit der Zustellung nicht frei auf dem Grundstück laufen würde. Jedoch hatte wohl nach ersten Erkenntnissen das Kind der Familie, das zu dem Zeitpunkt allein zu Hause war, das Tier freigelassen. Und dieses folgte dann anscheinend seinem Beschützerinstinkt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Hundebesitzer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Von Anja Krüger