Jankow: Modernste Technik rettet Rehkitze vor dem fast sicheren Tod 

Landwirte und Jäger trafen sich in den Jahnkower Wiesen. Das Treffen diente dem Tierschutz – Aufspüren von Rehkitzen durch Drohnen- und Wärmebildtechnik im hohen Gras.

Revierjäger und Landwirt Hans Schäpe, die Landwirte Jörg Stiehm und Sebastian Block, sowie der aus der Region stammende junge und engagierte Nachwuchsjäger Otto Graf haben diese ganz besondere Aktion vorbereitet.

Jedes Jahr viele Unfälle

Immer wieder hört man das Gerücht, die Kitze würden bei Gefahr wegrennen. Dies stimmt jedoch nicht. „Die Kitze besitzen in der ersten Zeit noch einen Schutzreflex, welcher ihnen nahelegt, sie sollen bei Gefahr liegen bleiben. Dieser wird ihnen hier zum Verhängnis“, stellt Hans Schäpe klar. Er organisierte das Treffen. Das hohe Gras mache es für die Mähenden unmöglich, die Rehkitze zu sehen.

Das grausame Schicksal nimmt dann seinen Lauf. Jährlich geschehen Hunderte solcher Unfälle. Von besonderen Fällen hat auch Otto Graf schon gehört: „Jemand erzählte einmal, dass ein Tier verletzt wurde, aber nicht starb. Um das Tier nicht unnötig leiden zu lassen, habe er zum Hammer gegriffen und es erlöst, da auf die Schnelle eben kein Jäger zu finden war. So etwas hinterlässt Spuren.“

Solche Fälle möchte man vermeiden; jedoch bestehe das Problem darin, dass viele Landwirte annehmen, solche Aktionen wären kostenintensiv und würden besonders viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Landesjagdverband fördert solche Aktionen der Jäger. So wurden rund 18 Hektar Wiesenfläche in nur einer Stunde abgeflogen und acht Kitze gefunden.

Natur dieses Jahr 14 Tage hinterher

Die Uhrzeit wurde ebenfalls mit Bedacht ausgewählt: Auf dem Wärmebildmonitor heben sich morgens die warmen Liegeplätze und Tiere am besten vom kalten Boden ab. So ging es schon um fünf Uhr los. Das Jägerteam rückte an die Wiesenränder der Landwirte, baute die Technik auf und die Drohne wurde auf Sicht geflogen.

Otto Graf ist im Besitz dieser Technik für den Jagdgebrauch. Es herrschte allgemeine Aufregung und Anspannung. Nach ein paar Minuten tauchte dann der erste helle Punkt auf dem Bildschirm auf. Nach einer genaueren Betrachtung war klar, das erste Kitz ist gefunden. Ein Suchtrupp zog los und wurde per Funk zum Kitz manövriert.

Im hüfthohen Gras kann man die kleinen Rehe erst sehen, wenn man ungefähr einen halben Meter neben ihnen steht. Als das Reh bemerkt, was hier vor sich geht, hüpft es mit einem lauten Schrei davon. Nun besteht die Aufgabe nicht mehr im Fangen des Kitzes, sondern im Scheuchen in den umliegenden Wald.

„Da es so kalt war, wird das Gras in diesem Jahr 14 Tage später gemäht als sonst, deshalb gibt es viele Rehe, welche schon weglaufen. Das In-den-Wald-Scheuchen ist aber nötig, ich habe selbst schon Fälle erlebt, bei denen die Kitze in das Mähwerk hineingelaufen sind“, berichtet Sebastian Block. Andere Kitze, die noch nicht weglaufen, werden in den Wald getragen. Die Jäger tragen Handschuhe und klemmen zwischen Handschuhe und Kitz ein paar Grasbüschel, damit die Kleinen nicht den Geruch eines Menschen annehmen und von der Mutter verstoßen werden.

Bisher wenig Interesse

Sebastian Block stellt am Ende des Tages mit Freude fest: „Die Aktion war ein voller Erfolg, ich habe in diesem Jahr kein einziges Kitz mit dem Mähwerk erwischt, während es in den Jahren zuvor leider im Durchschnitt drei bis vier Stück waren.“

Auch Jörg Stiehm hat dieses Jahr das erste Mal an solch einer Aktion teilgenommen. „Dies ist eine sehr schöne Sache. Ich finde, dass so etwas, zumindest vor dem ersten Schnitt, zur Pflicht werden müsste. Die Landesregierung sollte diese Aktionen fördern.“ Otto Graf bedauert, es hätten sich nur vereinzelte Landwirte gemeldet und er sowie seine Kollegen hoffen, dass es im nächsten Jahr mehr werden.

