Jazz in der Marienkirche: Musiker Andreas Pasternack tritt in Grimmen auf

Grimmen

Der bekannte Jazz-Musiker Andreas Pasternack tritt am kommenden Sonnabend in Grimmen auf. „Pasternack in Church“ heißt die im Herbst 2020 gestartete Konzertreihe in MV. Wegen der Pandemie musste zwangspausiert werden, jetzt kann sie nach den Lockerungen wieder stattfinden. Am 18. September heißt es in der Trebelstadt „Pasternack in Church“. Der Musiker konzertiert um 19 Uhr in der Marienkirche.

Andreas Pasternack, dessen Bühnenpräsenz an die eines Frank Sinatra erinnert, wird dem Grimmener Publikum sein neuestes Programm vorstellen und dabei seinem Erfolgsrezept treu bleiben. Auf jazzige Klänge, die Freiraum für Kreativität und Improvisation bieten, folgen eigene Bearbeitungen beliebter Oldies, deutscher Kultschlager und internationaler Hits.

Der Eintritt kostet 22 Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Steffen in Grimmen. Eine Reservierung ist unter Pasternack-Konzert@gmx.de und Tel. 0176/25718825 möglich.

