Grimmen

Am Sonnabendmorgen gegen 7.30 Uhr kam ein 80 Jahre alter Mann aus Greifswald mit seinem Auto zwischen Jeeser und Mannhagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in die Klinik in Greifswald aufgenommen und medizinisch versorgt. An seinem Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 12 000 Euro.

Von Carolin Riemer