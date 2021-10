Jeeser

Jeeser als Ortsteil der Gemeinde Sundhagen erstreckt sich über mehrere Kilometer, dazwischen sind Wald und Felder. Die Bahnlinie teilt das Flächendorf, das sich relativ weit ausdehnt, aber nur wenige Einwohner hat.

Die meisten Menschen verbinden sicherlich den Bahnhaltepunkt mit Jeeser. Das einst schöne Bahnhofsgebäude ist längst Geschichte. Das kleine ehemalige Bahnwärterhäuschen hingegen ist bewohnt und steht unter Denkmalschutz.

Nicht weit davon entfernt befindet sich ein Komplex, der bis heute noch als „Waldlager“ bezeichnet wird. Ein schönes Areal mit tragischer Geschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Bauarbeiter im Wald ein Gebäudeensemble, in dem eine Heilstätte für Lungenkranke eingerichtet wurde. Zur Zeit des Nationalsozialismus befand sich dort zunächst ein Erholungsheim für Kinder, das zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Wehrertüchtigungslager genutzt wurde.

In der Nähe des Heims fand am 26. April 1945 eine Unterweisung an einer Panzerfaust statt, an der Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren aus Greifswald und Umgebung teilnahmen. Als der 19-jährige Ausbilder die Funktion erläuterte, löste sich der Zünder, 22 Jugendliche starben. Sie wurden auf dem Friedhof der Dorfkirche in Nachbarort Kirchdorf beigesetzt. Dort erinnert eine Gedenktafel an das Unglück.

Leben mit der traurigen Geschichte

Erst vor Kurzem bekam Katrin Dietrich, sie ist Mieterin in dem langen Gebäude, das überwiegend aus Holz besteht, Besuch von einem älteren Herrn aus Berlin. „Er kam damals als Flüchtlingskind mit seiner Familie nach Kirchdorf und hat das Unglück miterlebt. Es war sehr beeindruckend, was der Mann erzählt hat. Ich habe sogar handschriftliche Aufzeichnungen von ihm bekommen“, erzählt die Frau, die sich selbst intensiv mit den Ereignissen von damals auseinandergesetzt hat.

Katrin Dietrich lebt seit 16 Jahren in Jeeser und ist eine naturverbundene Frau, die gerne mit ihrem großen Hund „Leo“ im Wald unterwegs ist. „Ich habe immer mein Handy dabei, um schöne Momente mit der Kamera festzuhalten, außerdem ein Taschenmesser und einen kleinen Korb“, berichtet die Frau, die die Ruhe nach der Arbeit genießt. In ihrem Körbchen landen aktuell Pilze, aber sie hat auch schon viele interessante Fundstücke, besonders alte Flaschen mit Inschriften, nach Hause getragen. Diese dekorieren ihren Garten, für den sie die Plakette „Natur im Garten“ erhalten hat. „Eigentlich ist der Müll aus vergangenen Zeiten schlimm, aber hier bekommt er wenigsten noch einen dekorativen Platz“, erzählt die sportliche Frau, die immer ihr Hoftor schließen muss, damit die Wildschweine nicht in ihrem schönen Garten herumwühlen.

Dorfschule ist heute Mietshaus

Ein weiteres Haus mit Geschichte ist die alte Dorfschule. Hier wohnt Johanna Tepe seit sechs Jahren zur Miete. Sie stammt aus der Nähe von Osnabrück und genießt die Stille und Ruhe in Vorpommern. Das zum Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen umgestaltete Haus wird noch mit Kachelöfen beheizt. Aber das stört die Frau nicht, sie wollte ländlich wohnen und einen Garten zur Selbstversorgung haben.

Bis 1972 war das Gebäude noch die Schule für die Kinder von Jeeser und Kirchdorf. „In diesem Jahr war hier die letzte Lehrerin zu Besuch, die den Schulbetrieb eingestellt hat. Sie hat früher oben im Haus gewohnt. Es kommen oft Leute, die erzählen, dass sie hier zur Schule gegangen sind oder hier gewohnt haben.“

Zur Galerie Wald und Wiesen gehören zum Dorf Jeeser in der Gemeinde Sundhagen. Entsprechend naturverbunden sind die Einwohner, die die Ruhe in Vorpommern lieben.

Kreative Ideen für Haus und Hof

Aus einem ehemaligen Doppelhaus aus dem Baujahr 1937 haben Karin und Hans-Joachim Wendt ein schmuckes Heim gestaltet. „Ach, wir hätten viel früher hier anfangen sollen“, bedauert Karin Wendt die Entscheidung, sich erst vor 20 Jahren für Jeeser entschieden zu haben. Sie steckt voller kreativer Ideen für die Gartengestaltung und hat mit ihrem Mann den perfekten Handwerker, der das umsetzt. Früher waren die Enkelkinder häufig an den Wochenenden zu Besuch. Aber die sind inzwischen in Ausbildung und Studium weit weg. So ist das Grundstück im ständigen Wandel und wird den Bedürfnissen und Wünschen angepasst. „Mir kommen die Ideen bei der Gartenarbeit. Aber wir gestalten in jedem Fall gemeinsam“, erzählt Karin Wendt. Und wenn ihr Mann doch mal eine Abwechslung braucht, dann bastelt er an seinen Oldtimern. Aber dann geht es wieder gemeinsam auf kleine Ausflüge in die nähere Umgebung.

Jetzt zur Pilzzeit stehen vermehrt Autos am Straßenrand in Jeeser. Das Waldgebiet hat einen guten Ruf unter Pilzsammlern. So durfte die Reporterin der OSTSEE-ZEITUNG auch in die Körbe von Paul Kalle Hannes Racic einen Blick werfen. Der 14-jährige Schüler aus Reinberg ist häufig mit seiner Mutti im Pilzrevier. „Ich bin gerne in der Natur, und Pilze sammeln macht Spaß“, verrät der Sundhagener, der in Gedanken schon die Pilzpfanne vor Augen hatte.

