Grimmen endlich am Ziel: Verfallene Ziegelei wird abgerissen

Grimmen

Ein Bauzaun sperrt die einstige Ziegelei am Grimmener Ortseingang rechtsseitig aus Richtung Stralsund kommend ab. Fenster- und Türenöffnungen sind mit Folie abgeklebt. Ab und zu sind in blaue Schutzanzüge gekleidete Männer zu sehen. Was sich in dem einstigen Ziegelwerk des volkseigenen Betriebs (VEB) Baustoffkombinat Rostock tut, lässt sich nur erahnen. Aber es ist der Anfang der Beseitigung eines zum Schandfleck verkommenen Traditionsbetriebes.

Wie Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner informiert, haben vor wenigen Tagen die Abrissarbeiten mit der Schadstoffbeseitigung begonnen. Endlich, könnte man sagen. Denn bereits 2013 hat die Stadt die Ziegelei samt Gelände gekauft, um den Schandfleck zu beseitigen. „Es hat lange gedauert. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich so weit ist“, sagt Heike Hübner erleichtert.

Galerie: Historische Fotos der Alten Ziegelei

Zur Galerie Andreas Leitner gründete 1865 eine Ziegelei in Grimmen. 1991 wurde sie von der Ziegel- und Klinkerwerk Hambergen GmbH übernommen und stand später lange leer. Nun wird sie abgerissen.

Schönere Stadtansicht kostet rund 1,4 Millionen Euro

Rund 1,4 Millionen Euro kostet dieses Vorhaben. „Wir finanzieren den Abriss mit einer Million Euro Efre-Mitteln (Gelder aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern; Anm. d. Red.) und 280 000 Euro Kofinanzierungsmitteln vom Land“, berichtet die Bauamtsleiterin. 100 000 Euro hat die Stadt zu tragen. Den Zuschlag für die Abrissarbeiten hat die Firma Döring bekommen.

Im Mai 2020 soll der Abriss der Ziegelei abgeschlossen sein. Quelle: Anja Krüger

Naturschutzbehörde legt Pläne auf Eis

Aufregende, beinahe nervenaufreibende, Monate liegen hinter der Bauamtsleiterin. „Bereits Mitte 2018 war alles klar. Die Finanzierung stand, nur das Ergebnis der Ausschreibung für die Abrissarbeiten stand noch aus“, erzählt sie. Ein Schadstoffkataster ist zuvor erstellt, auch ein bereits vorliegendes Artenschutzgutachten von einem Fachmann im Jahr 2017 noch einmal überarbeitet worden. „Das aktuelle Artenschutzgutachten sagte aus, dass es dort keine schützenswerten Tierarten gibt“, berichtet sie.

Aber dann sei bei der Naturschutzbehörde des Landkreises, mit der zuvor alles abgestimmt gewesen sei, ein Gutachten eines Hobby-Fledermausbeobachters aufgetaucht. Laut dieses Schriftstücks würden in der alten Ziegelei unter anderem Mopsfledermäuse ihr Quartier haben. Diese Fledermäuse stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Auf dieses Gutachten hin habe die Naturschutzbehörde die Pläne für den Abriss auf Eis gelegt, berichtet die Bauamtsleiterin. „Uns als Stadt war dieses Gutachten, das in den Jahren 2015 bis 2018 erstellt wurde, nicht bekannt“, sagt Heike Hübner.

Fledermäuse bekommen Ausweichquartiere

Monate sind ins Land gegangen, um eine Lösung für die Tiere zu finden. „Wir schaffen jetzt Fledermausausweichquartiere – sowohl welche für den Sommer als auch für den Winter“, erzählt die Bauamtsleiterin von der Einigung. „Und wir haben eine baubiologische Begleitung, einen Gutachter, der guckt, dass während des Abrisses keine geschützten Arten geschädigt werden“, fügt sie hinzu.

Historie Andreas Leitner gründet im Jahr 1865 in Grimmen eine Ziegelei. 15 Arbeiter sind anfangs in der Produktion tätig. 1938 wird die Rekordproduktion von 8,5 Millionen Ziegeln vermeldet. 1946 wird der Betrieb ins Volkseigentum überführt. 1991 übernimmt die Ziegel- und Klinkerwerk Hambergen GmbH die Grimmener Ziegelei mit dem etwa 25 000 Quadratmeter großen Gelände. Im Jahr 2000 wird die Ziegelei aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen und verkommt zunehmend zum Schandfleck. 2013 kauft die Stadt Grimmen die Industriebrache, um sie abreißen zu lassen.

Im Mai 2020 dem Erdboden gleich

Circa drei, vier Monate werde die Schadstoffbeseitigung in Anspruch nehmen, informiert sie. Unter anderem müssen Asbest, Quecksilber und Batterien fachmännisch herausgeholt und entsorgt werden. „Durch Vandalismus in den vergangenen Jahren ist das eine ziemliche Kleinarbeit“ berichtet sie. Erst wenn alle Schadstoffe beseitigt sind, wird der Abrissbagger der Firma Döring die einstige Ziegelei dem Erdboden gleich machen. „Und mit Abschluss der Arbeiten, geplant ist dieser für Mai 2020, letztlich für eine große Verbesserung der Stadtansicht am Ortseingang sorgen“, sagt Heike Hübner.

Pläne, wie die Freifläche dann genutzt wird, gebe es noch nicht. „Sicher ist sie mal interessant für Gewerbeansiedlung“, meint sie.

Mehr Historisches zur Ziegelei:

Von Anja Krüger