Jetzt wirklich: Bauarbeiten zwischen Negast und Grimmen beginnen

Negast

Nun gehen die Arbeiten auf der B 194 wirklich los. Zwischen Negast und Abtshagen wird die Fahrbahndecke abgefräst und eine neue Schicht aufgetragen. Der Verkehr wird an den betroffenen Bereichen vorbeigeleitet. Dabei wird es auf der gesamten Strecke zu erheblichen Behinderungen kommen. Dem überörtlichen Verkehr wird daher dringend die Nutzung der großräumigen Umleitungen empfohlen. Der Anlieger- und Schülerverkehr ist sichergestellt.

Im Zuge der Arbeiten, die das Straßenbauamt zunächst versehentlich für den vergangenen Montag angekündigt hatte, ist eine Vollsperrung der Strecke zwischen Steinhagen und Abtshagen von Donnerstag, 30. September, bis Montag, 1. November, notwendig. Der Verkehr wird über die L 192 über Richtenberg und Franzburg nach Abtshagen über die L 222 und umgekehrt geführt.

Vollsperrungen zum Vormerken

Der Abschnitt zwischen Steinhagen und Krummenhagen muss von Montag, 11. Oktober 2021, bis Donnerstag, 14. Oktober, vollgesperrt werden. Der Abschnitt zwischen Krummenhagen und Negast ist am Montag, 1. November, und am Dienstag, 2. November, von einer Vollsperrung betroffen.

Im Anschluss wird das letzte Teilstück der B 194 zwischen dem Abzweig der L 222 nach Elmenhorst bis zum Abzweig der K 15 nach Schönenwalde erneuert. In Abhängigkeit der Witterungseinflüsse finden die Arbeiten noch in diesem Jahr oder im Frühjahr 2022 statt. Die Arbeiten werden durch die Bietergemeinschaft GP Verkehrswegebau, Strabag AG durchgeführt. Die Gesamtkosten in Höhe von circa 1,96 Millionen Euro trägt der Bund.

Von Ines Sommer