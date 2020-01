Job in Grimmen gefunden

Grimmen

Grimmen bekommt Zuwachs. Anfang Mai zieht der 20-jährige Joseph Wurl aus dem brandenburgischen Schwedt ins vorpommersche Grimmen. Der junge Mann besuchte das „Christa und Peter Scherpf-Gymnasium" in Prenzlau und erlernte in Greifswald den Beruf eines staatlich geprüften Grafikdesigners. Er bewarb sich beim Autocenter in Grimmen, wurde angenommen und ist nun als Marketingbeauftragter tätig. „Es macht mir großen Spaß, viel Tätigkeit am Computer gehört dazu und natürlich sind Kreativität und eigene Ideen gefragt", erzählt Joseph Wurl, der sich in der Truppe sehr wohl fühlt. Zu seinen Hobbys gehören Volleyball und Klavier spielen. „Schon in der Schule habe ich angefangen, Keyboard zu spielen, und es ist immer eine schöne Abwechslung. Natürlich möchte ich viel von der vorpommerschen Landschaft kennenlernen ", sagt der junge Mann.

Von Walter Scholz