Grimmen

37 Grimmen bewerben sich am 26. Mai für jeweils einen der 21 Sitze in der Stadtvertretersitzung. Der mit Abstand Jüngste unter ihnen ist Leon Pfister. Der Neunzehnjährige tritt mit weiteren 25 Kandidaten für die Christlich Demokratische Union Deutschlands an. Die Linke haben acht Männer und Frauen auf ihrer Liste, bei der SPD sind es nur drei.

Trotz Jugend bereits Erfahrungen gesammelt

„In eine Stadtvertretung, die die Bürgerinnen und Bürger vertreten will, gehört die junge Generation“, sagt Leon Pfister und macht damit seinen Anspruch auf einen der 21 Sitze deutlich. Nur, wenn die Jüngeren auch eine eigene Stimme haben, könnten sie die Entwicklung beeinflussen.

Leon Pfister ist zwar sehr jung, hat aber bereits Erfahrungen in der städtischen Politik gesammelt. Vier Jahre war der junge Mann, der in diesem Sommer seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Landkreis Vorpommern-Rügen beendet, Vorsitzender des Kinder-und Jugendparlaments (KiJuPa). Bereits als er dieses Engagement beendete, kündigte er an, sich in der Kommunalpolitik einzubringen. In der CDU und damit auch in der jungen Union ist er seit dem vergangenen Jahr aktiv.

Der Jugend zuhören

Nicht alle Ideen, die junge Menschen haben, könnten umgesetzt werden, ist ihm klar. Aber ihnen muss zugehört und sie müssen mitgenommen werden, fordert er. Deshalb bedauert er auch, dass jüngere Menschen in der Stadtvertretung bisher absolut unterrepräsentiert sind. Gleichzeitig fordert er alle Grimmener auf, Probleme anzusprechen – beispielsweise in der Einwohnerfragestunde. Als Vertreter des KiJuPa und auch später habe er selbst dort gute Erfahrungen gemacht.

Bildung optimieren

Viel wurde und werde für alle Generationen getan, lobt er die bisherige Stadtvertretung und die Verwaltung. Es gebe viele Veranstaltungen. „Ich schätze aber auch sehr meine ruhige Heimat. In Grimmen kann man ruhig leben, und trotzdem ist immer etwas los“, sagt Pfister. Seine Liebe zur Heimat hätte ihn bewegt, kommunalpolitisch aktiv zu werden, ergänzt Leon Pfister seine Gründe.

Weil seine Schulzeit noch nicht so lange her sei, wisse er ganz genau, wo es hapert: „Ich weiß, wo es Probleme in Schulen gibt, wo saniert werden muss, wo Lehrmittel fehlen“, sagt er. „Bildung in Grimmen müssen wir optimieren“, fordert Leon Pfister. Nur so sei es jungen Grimmenern möglich, ihr Leben später optimal zu gestalten. Dazu zählt für ihn auch, die Sportangebote der Stadt und die vielen Vereine zu erhalten und zu fördern.

Kleingartentradition erhalten

Ein weiteres seiner Anliegen ist das Kleingartenwesen der Stadt. Auch ihm sei klar, dass es Rückgänge der Kleingärten geben müsse. Aber gemeinsam mit den Kleingärtnern müssten vernünftige Wege gegangen werden, um die, die weiter in den Parzellen aktiv sein wollen, zu unterstützen und diese Tradition und die Natur dort zu erhalten.

Hobby Geflügelzucht

„Genauso wichtig ist mir die Kleintierzucht“, sagt Pfister. Er selbst gehört als Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit selbst zum Vorstand des Grimmener Rassegeflügelzuchtvereins „1877 Trebeltal Grimmen e. V.“, deren Züchter etliche Genreserven erhalten helfen. Außerdem obliegt dem jungen Grimmener die Öffentlichkeitsarbeit im Landesvorstand der Rassegeflügelzüchter MV sowie die Verantwortung für die das Geflügel bei der jährlichen Landwirtschaftsschau Mela. Erfahrungen mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit sind Leon Pfister so keineswegs neu.

In Kontakt bleiben

„Politik fand ich schon immer interessant, erzählt er weiter. Deshalb könne sich er auch vorstellen, sich persönlich in der Politik weiter zu entwickeln: „Wichtig ist es aber nicht nur zu reden, sondern aktiv zu sein, und immer in Kontakt mit den Bürgern zu bleiben.“ Auf seiner Facebook-Seite stellt Leon Pfister übrigens weitere seiner Ziele vor und fordert zu Diskussionen auf.

Alle Kandidaten für die Stadtvertretung Für die CDU treten 26 Grimmener an: Harry Glawe, Marco Jahns, Lutz Herzberg, Brigitte Bathke, Birgit Mietzner, Fred Gladrow, Walter Scholz, Frank Simanowski, Henry Schulz, Hartmut Baumgart, Ute Grünwald, Renate Manthey, Marianne Gradke, Timo Schulz, Gudrun Rech, Dirk Ewert, Leon Pfister, René Rempt, Brigitte Hahn, Thomas Holtz, Sigrid Merseburger, Jörn Kurowski, Steffen Gleß, Carsten Hanus, Lisa Block-Walther, Marco Holtz Für die Linke gehen acht Kandidaten ins Rennen: Armin Latendorf, Margit Gierke, Monika Wagenitz, Klaus Wohlfahrt, Brigitte Schindler, Detlef Darda, Rainer Jeske, Bruno Leplow Für die SPD treten drei Kandidaten an: Katrin Klasen, Mario Bauch, Mathias Blümel

Almut Jaekel