Grimmen

Die Mitglieder des Jugendblasorchesters Grimmen werden in der zweiten Winterferienwoche endlich wieder gemeinsam in einem Probenlager üben. „Allerdings nicht ganz so, wie wir es ursprünglich geplant hatten – im Winterlager in Zinnowitz –, sondern in unseren Proberäumen auf dem Hof der Musikschule Vorpommern-Rügen in Grimmen“, sagt Bernd-Christian Griwahn. Corona hat nun auch diese Pläne für eine erste gemeinsame Reise nach zwei Jahren verhindert. Und doch ist der neue Vorsitzende des Jugendblasorchester-Vereins glücklich darüber, dass das gemeinsame Musizieren überhaupt wieder möglich ist.

Musik ist Familientradition

Bernd-Christian Griwahn löste den bisherigen Vorsitzenden Bernd Kunze nach 27 Jahren als Vereinsvorsitzender ab, der einen Nachfolger gesucht hatte. Griwahn ist der erste Vereinschef, der einst selbst aktiv im Jugendblasorchester mitwirkte. Schon in der zweiten Klasse begann er 1984 mit seiner Ausbildung am Schlagzeug im damaligen „Jugendblasorchester an der Robert-Koch-Oberschule“. Das war kein Wunder, denn die familiäre „Vorbelastung“ ist groß: Seit 1966 musizierten immerhin zehn Griwahns im Jugendblasorchester oder sind immer noch dabei.

Bis 1989 hielt Bernd-Christian Griwahn dem Nachwuchsensemble die Treue, ging mit ihm regelmäßig auf Reisen, unter anderem nach Polen oder zum zentralen Musikkorps, wo tausende Musiker der DDR am Werbellinsee gemeinsam musizierten. Nach der Wende standen dann Fahrten nach Belgien, Dänemark Frankreich, Tschechien, Norwegen und innerhalb Deutschlands an. „Bis ich 1996 aus dem Orchester austrat, haben wir gemeinsam viel erlebt und viel gesehen“, sagt Griwahn. Es sei eine sehr schöne Zeit als kleiner Stift gewesen.

Pandemiebedingt kaum Vereinsleben

Nun gibt es seit zwei Jahren so gut wie kein Vereinsleben mehr. Vor Corona waren das Winterlager 2020 und das anschließende Orchesterfest die letzten großen gemeinsamen Ereignisse. Ein kleines Konzert nach dem Sommerprobenlager nicht mitgerechnet. „Aber das war kein Vergleich mit dem, was vor Corona war und was sich Bernd-Christian Griwahn wieder wünscht. Und der Vereinschef weiß, wovon er redet. Denn mit seinem elfjährigen Sohn Henning gibt es bereits wieder Nachwuchs für das Jugendblasorchester. Und auch beim Instrument tritt der Sohn in die Fußstapfen des Vaters und spielt Schlagzeug.

Bernd-Christian Griwahn ist seit 2012 als Schlagzeuger außerdem bei der Grimmener Blasmusik aktiv. Quelle: privat

„Bis wir wieder bei der Gemeinschaft und den vielen Aktivitäten wie vor zwei Jahren ankommen, wird es ein weiter Weg“, befürchtet der neue Vereinschef. „Fluktuation ist in einem solchen Jugendorchester normal“, sagt er und meint damit, dass die meisten das Ensemble verlassen, wenn sie als junge Erwachsene ins Berufsleben einsteigen oder eine Familie gründen. Manche bleiben der Blasmusik treu und spielen – wenn sie denn weiter in Grimmen zu Hause sind – bei der Grimmener Blasmusik. Bernd Christian Griwahn ist bei diesen „Senioren“ seit 2012 aktiv.

Gemeinschaft fehlt

Die Pandemie hat sich – wie auf alle Vereine – eben auch auf das Jugendblasorchester negativ ausgewirkt. Fehlende Auftritte, Wettbewerbe, gemeinsames Proben und die fehlende Gemeinschaft überhaupt sorgten dafür, dass aus den ehemals etwa 50 Mitgliedern 30 wurden. „Und auch die sind sehr jung, haben noch nicht viele Erfahrungen im Orchester oder sind ganz neu“, sagt Griwahn. „Eine meiner Hauptaufgaben wird es sein, wieder Nachwuchs zu mobilisieren“, hat sich der Vereinschef vorgenommen. Am jetzigen Freitag werden beispielsweise zehn ganz junge und neue Mitglieder aufgenommen.

Gute Zusammenarbeit mit Musikschule

Bauen kann Griwahn bei seiner Arbeit auf die Hilfe des alten Vorstandes, die jahrelang die Geschicke des Vereins hervorragend geführt hätten und jetzt weitere Hilfe zugesagt haben. „Deshalb gilt mein Dank ihnen allen“, sagt Griwahn. Glücklich ist er auch über die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Musikschule. Mit den Angeboten der kreislichen Einrichtung, wie beispielsweise dem Instrumentenkarussell, bei dem die jüngsten verschiedene Instrumente ausprobieren können, würden die besten Voraussetzungen für die Nachwuchsgewinnung geschaffen. „Grimmen ist eine richtige Blasmusikstadt. Wohl fast jede Familie hier ist irgendwie der Blasmusik verbunden“, sagt Griwahn und und weiß, dass die Grimmener ihr Jugendblasorchester unterstützen.

Und so blickt Bernd-Christian Griwahn optimistisch in die Zukunft. „Mit dem Frühjahr werden es mehr Möglichkeiten und schließlich auch wieder mehr Mitglieder werden“, ist er überzeugt. „Wir arbeiten beispielsweise daran, eine Sommerreise mit dem Orchester nach Sachsen zu unternehmen“, informierter.

Von Almut Jaekel