Die Saison im Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen (Vorpommern-Rügen) zieht sich in diesem Jahr bis in den November hinein. Vermehrt kommen wieder Schulklassen der Region zu abenteuerlichen Tagen an die Trebel. Im OZ-Interview erzählt der Leiter, wie das zweite Halbjahr läuft und warum er nicht so begeistert vom Camping-Sommer war.