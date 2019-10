Abtshagen

Es erklingt nicht die Orgel, sondern ein E-Piano, eine Band spielt, Jugendliche predigen: Bei dem Gottesdienst am Sonnabend (26. Oktober) um 17 Uhr in der Heilgeistkirche in Abtshagen wird, abgesehen von der ungewöhnlichen Uhrzeit und dem Wochentag, einiges anders sein, als man es von den Andachten am Sonn...